Подозрительный матч в Первой лиге и замена для Венгера. Главные новости за 8 мая

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В Англии решительный шаг к чемпионству сделал «Челси». Команда Антонио Конте в последнем матче 36-го тура разгромила «Мидлсбро» со счетом 3:0. В первом тайме забили Коста и Алонсо, после перерыва — Матич. Таким образом, преимущество синих над «Тоттенхэмом» возросло до семи очков. Обеим лондонским командам осталось сыграть по три матча. То есть для оформления титула «Челси» достаточно выиграть еще один матч.

Второй чемпионский титул подряд с другой командой может выиграть Нголо Канте. Игра французского полузащитника стала одним из ключевых факторов лидерства «Челси». Это учли и английские журналисты, которые признали Канте игроком года в Премьер-лиге. В голосовании Нголо обошел одноклубника Эдена Азара и игрока «Тоттенхэма» Деле Алле.

СМИ нашли нового кандидата на пост главного тренера «Арсенала». В случае, если Арсен Венгер таки не подпишет новый контракт с лондонским клубом, канониров может возглавить нынешний тренер «Монако» Леандро Жардим. Именно португалец является приоритетной целью руководства «Арсенала». Под руководством Жардима «Монако» лидирует в чемпионате Франции и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

В украинской Первой лиге состоялись матчи 29-го тура. «Ильичевец» спокойно переиграл «Буковину» (0:2), а вот «Верес» не смог обыграть «Оболонь-Бровар» (1:1), чем сразу же воспользовалась «Десна» — черниговцы выиграли у «Горняка-Спорт» и вернулись на второе место. На четвертое место вышел «Гелиос», который обыграл «Николаев», тогда как конкурент харьковчан «Колос» сыграл вничью с «Арсеналом-Киев».

А вот матч «Скала» — «Сумы», который закончился победой гостей со счетом 0:4, подозревается в договорном характере. Об этом заявил председатель Комитета этики и честной игры Франческо Баранка. Объем рынка ставок на этот матч составил 62 тысячи долларов. По матчу открыто дело и сделан запрос в букмекерские конторы.

Во Второй лиге осечки синхронно допустили лидеры чемпионата. «Кремень» сыграл вничью с «Энергией», а вот «Рух» проиграл — «Ниве-В». Интересный случай произошел в матче «Судостроитель» — «Металлург-Запорожье». В составе запорожской команды из-за кадровых проблемы на позиции вратаря вышел президент клуба Андрей Богатченко и сыграл на ноль, отразив пенальти. «Металлург» выиграл 2: 0.

Наконец прервал голевое молчание Евгений Селезнев. Форвард реализовал пенальти в игре 30-го тура чемпионата Турции против «Османлиспора», чем принес победу «Карабюкспору». Для Селезнева это уже пятый гол в турецком первенстве. Его команда за четыре тура до финиша занимает 11-е место.

Несколько трансферных новостей. «Челси» предлагает 80 млн евро сразу за двух игроков — полузащитника Раджу Найнгголана и защитника Антонио Рюдигера. Правда, на второго претендует и «Интер», который готов заплатить за него 40 млн. «Реал», похоже, перетянет в свои ряды защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса, по данным СМИ, тот как раз проходит медицинское обследование в королевском клубе. А вот Марио Балотелли предлагают контракт в «Лас-Пальмасе».