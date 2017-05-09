Свисток по-украински. Судейский анализ матчей 28-го тура чемпионата Украины

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28-й тур чемпионата Украины прошел без заметных судейских ляпов, хотя без методических ошибок не обошлось. Похвалить арбитров по итогам этого тура можно (хотя ошибались отдельные ассистенты), но стоит, как всегда, отметить достаточно низкий уровень конкуренции в поединках. А низкий уровень борьбы вреден тем, что судьи привыкают к тепличным, проходным условиям труда. Поэтому они и сталкиваются с проблемами на международной арене, где нужно следить за каждым моментом, каждым столкновением, каждым единоборством.

«Олимпик» — «Черноморец» 1:0

Арбитр — Ярослав Козык (Закарпатская область)

Мирослав Ступар. Ярослав Козык судил достаточно уверенно, раздавал справедливые желтые карточки. Вызывает сомнение разве что вторая желтая карточка Хочолаве. Хотя формально, — по методичке, — Козык имел основания для вынесения второй желтой карточки.

Ассистент Чертоляс флажком предоставил сигнал и сообщил арбитру, что Хочолава то ли апеллировал, то ли оскорбил ассистента. Но с картинки видно, что ничего особенного в действиях Хочолавы не было. Давид считал, что мяч за боковую линию вышел не от него, а от игрока «Олимпика». Ассистент же принял иное решение. Поэтому Хочолава и возмутился.

Формально — это вторая желтая карточка и удаление. Но на международном уровне, а также в элитных матчах чемпионата Украины, мы видим, как часто футболисты апеллируют к арбитрам и ассистентам. Главное, чтобы это не носило демонстративной или оскорбительной формы. На мой взгляд, в этом эпизоде ​​Хочолава ничего крамольного не сказал. Поэтому решение арбитра противоречило духу игры.

В то же время, отмечу, что верно с педагогической точки зрения поступил тренер «Черноморца» Бабич, отметив, что капитан команды не имеет права себя так вести. Тут не поспоришь.

«Динамо» — «Черноморец» 6:0

Арбитр — Александр Дердо (Одесская область)

5-я минута. Сергей Симинин фолом остановил проход Гармаша. Решение арбитра — пенальти и красная карточка защитнику.

Мирослав Ступар. Александр Дердо правильно вынес дисциплинарную санкцию Симинину, который откровенно препятствовал Гармашу забить гол после входа в штрафную площадку. Симинин упустил рывок Гармаша. Чувствуя, что Гармаш выходит один на один, еще до штрафной площадки Симинин придерживал Дениса руками. Но не задержал. Поэтому уже в штрафной зоне Симинин завалил Гармаша на газон, а затем попытался сыграть в мяч. Это очевидная красная карточка, поскольку нарушение правил подпадает под изменения, которые произошли в Правиле 12 (по применению дисциплинарных санкций).

Журналисты, тренеры, эксперты поднимали вопрос о так называемом тройном наказании за, — как любят говорить журналисты, — фол последней надежды. Действительно, не всегда такое нарушение правил должно наказываться красной карточкой, как было раньше. Но есть дополнения и разъяснения: если игрок не пытается играть в мяч, а задерживает соперника, заваливая его на газон (как и поступил Симинин), то это красная карточка. При этом, учитывается то, имел ли футболист возможность бороться за мяч. Если бы боролся и в этой борьбе сфолил — тогда это одиннадцатиметровый удар и желтая карточка. Если не было возможности бороться за мяч, а просто сфолил — это красная карточка. У Симинина возможности бороться за мяч не было. Это были преднамеренные и сознательные действия защитника относительно препятствования сопернику забить гол. Поэтому действия Дердо — оправданы.

Почему Дердо не выдержал паузу и не засчитал гол, который уже после падения Гармаша забили «динамовцы»? Упав на газон, Гармаш отбил мяч рукой. Именно от руки Дениса снаряд попал к партнеру, который и поразил ворота. Поэтому решение арбитра остановить игру — справедливо.

После этого эпизода острота и напряжение матча исчезли, так и не проявившись. Дердо в дальнейшем проблем не испытывал.

«Шахтер» — «Заря» 3:2

Арбитр — Юри Можаровский (Львов)

Мирослав Ступар. Юрий не испытывал проблем в поединке между «Шахтером» и «Зарей». Ассистент Алехин ошибся в эпизоде ​​с участием Калитвинцева, когда Владислав выходил на ворота с левого фланга, а Алехин зафиксировал офсайд, которого не было.

16-я минута. Рафаэль Форстер в своей штрафной площадке в падении остановил мяч после флангового прострела. При этом, мяч коснулся руки защитника. Арбитр игру не остановил.

Мирослав Ступар. Мяч коснулся опорной руки Форстера при падении последнего на газон. Об одиннадцатиметровом ударе можно было бы говорить тогда, если бы Форстер сыграл рукой. А здесь он падал на газон и мяч попал ему в опорную руку. Падение было естественным, но вопрос в том, не намеренно ли падал Форстер. Можаровский находился рядом и должен был почувствовать ситуацию, поэтому нужно доверять арбитру.

«Зирка» — «Днепр» 1:1

Арбитр — Дмитрий Кутаков (Киев)

Мирослав Ступар. Дмитрий Кутаков раздал девять карточек, хотя матч не был слишком грубым. Карточки — справедливые, а одна из самых показательных — на 53-й минуте Довбику. Довбик симулировал как большой мастер. Перейра вступил в борьбу, но оппонента не тронул. А Довбик упал так, будто бы отрабатывал это на тренировке.

Срыв атаки с участием Лунёва офсайдом, которого не было, можно отнести к негативу в работе ассистента Шлончака. Семен почему-то не разобрался в эпизоде.

«Сталь» — «Карпаты» 2:1

Арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков)

Мирослав Ступар. Екатерина почему-то со старта поединка не настроилась на фиксацию фолов. В течение первых десяти минут Леандро дважды нарушил правила против Худобяка, а арбитр пропустила это, не остановив игру. Были и более очевидные моменты, в которых не разбиралась Екатерина — с участием Худобяка, Гладкого. В двух моментах Монзуль нечетко разобралась с выходом мяча за линию ворот. Это — мелкие помарки, но впечатление судейского чистописания они портят.

«Волынь» — «Ворскла» 0:2

Арбитр — Александр Иванов (Донецкая область)

Мирослав Ступар. Александр Иванов справился с работой на хорошем уровне. На 87-й минуте арбитр наказал желтой карточкой Дмитрия Хлебаса, который имитировал нарушение правил. Хорошо, что арбитр не позволил футболисту перехитрить себя.