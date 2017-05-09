«Шахтер» — «Динамо»: причины и следствия. Где «Динамо» уступило «Шахтеру»
Дончане выиграли чемпионат или киевляне его проиграли?
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Видимо, что-то случилось...
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На прошлой неделе стало известно имя нового чемпиона Украины, в десятый юбилейный раз им стал донецкий «Шахтер», не без проблем, но обыграв в 28-м туре «Зарю» (3:2). Таким образом, 14 очков отделяют «горняков» от «Динамо» и оставшиеся четыре тура
В связи с этим интересно проанализировать, как так случилось, что «бело-синие» предоставили такой солидный гандикап «Шахтеру» в УПЛ и позволили ему задолго до конца сезона оформить золотые медали.
Одним из самых решающих и знаковых для столичного клуба стал период с 27-го августа прошлого года по 18 сентября. Сразу в трех матчах УПЛ не могли добыть победу подопечные Реброва — проиграв «Ворскле» (0:2) и «Заре» (0:1), а также расписав мировую все с тем же «Шахтером» (1:1). Уже тогда хорошо были видны проблемы киевлян в организации игры и крайне низкая реализация тех моментов, которые с невероятным трудом создавала команда.
Поражения «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины 2016/17 по состоянию на 9 мая.
27.08.2016 «Динамо» — «Ворскла» 0:2.
Кроме того, в этот период был у «Динамо» в Лиге Чемпионов неудачный и очень сложный поединок против «Наполи», на своем поле проиграли киевляне 1:2. А также был тяжелый матч национальной сборной Украины против Исландии, вничью 1:1 сыграли «сине-желтые». Почти все лидеры киевской команды приняли в нем участие. Такая продолжительная серия без побед психологически надломила «бело-синих» и оставила серьезный след на весь сезон.
В середине октября два раза подряд вничью сыграли подопечные Реброва — «Черноморец» и «Александрия» с одинаковым счетом 1:1 выстояли против тогда еще действующего чемпиона. Затем в двух последних матчах
У «Шахтера» не было двух подряд неудач в чемпионате. Оступились «горняки» только в матчах с «Олимпиком» — две ничьи добыли подопечные Санжара в донецком дерби и обе с одинаковым счетом 1:1. И в памятном противостоянии «Черноморец» обыграл «Шахтер» (1:2), чем ненадолго вернул интригу в борьбу за первое место. Это пока единственное поражение «оранжево-черных» в
Существенно более стабильно выглядели подопечные Фонсеки на протяжении всего сезона, в укор дончанам можно поставить только
Ничьи «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины 2016/17 по состоянию на 9 мая.
09.09.2016 «Шахтер» — «Динамо» 1:1.
Интересно, также отметить, что именно домашние матчи наши гранды проводили в этом сезоне не лучшим образом, конечно, «Шахтера» это обстоятельство касается в меньшей степени, тем не менее, «горняки» как во Львове, так и в Харькове обжились, чувствовали себя вполне комфортно и, наверняка, уже привыкли проводить все «домашние» игры в гостях.
«Динамо» же четыре поражения в чемпионате из пяти потерпело на НСК «Олимпийский», что не может не настораживать, и только подтверждает проблемы с нестабильностью у киевлян. Как бы ни закончился финал Кубка Украины, этим летом киевлянам предстоит провести серьезную работу над ошибками и, возможно, организовать очередную чистку в своих рядах.
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