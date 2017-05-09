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На прошлой неделе стало известно имя нового чемпиона Украины, в десятый юбилейный раз им стал донецкий «Шахтер», не без проблем, но обыграв в 28-м туре «Зарю» (3:2). Таким образом, 14 очков отделяют «горняков» от «Динамо» и оставшиеся четыре тура Примьер-лиги превращаются в формальность для украинских футбольных грандов. Впрочем, есть еще финал Кубка Украины и через ближайшие игры чемпионата киевляне и дончане будут готовиться к этому важнейшему для подопечных Реброва противостоянию. Только победа над командой Фонсеки 17 мая может спасти этот сезон для «Динамо».

В связи с этим интересно проанализировать, как так случилось, что «бело-синие» предоставили такой солидный гандикап «Шахтеру» в УПЛ и позволили ему задолго до конца сезона оформить золотые медали.

Одним из самых решающих и знаковых для столичного клуба стал период с 27-го августа прошлого года по 18 сентября. Сразу в трех матчах УПЛ не могли добыть победу подопечные Реброва — проиграв «Ворскле» (0:2) и «Заре» (0:1), а также расписав мировую все с тем же «Шахтером» (1:1). Уже тогда хорошо были видны проблемы киевлян в организации игры и крайне низкая реализация тех моментов, которые с невероятным трудом создавала команда.

Поражения «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины 2016/17 по состоянию на 9 мая.

27.08.2016 «Динамо» — «Ворскла» 0:2.

09.04.2017 «Шахтер» — «Черноморец» 1:2.

18.09.2016 «Динамо» — «Заря» 0:1.

12.12.2016 «Динамо» — «Шахтер» 3:4 1

2.03.2017 «Зирка» — «Динамо» 2:0.

21.04.2017 «Динамо» — «Шахтер» 0:1.

Кроме того, в этот период был у «Динамо» в Лиге Чемпионов неудачный и очень сложный поединок против «Наполи», на своем поле проиграли киевляне 1:2. А также был тяжелый матч национальной сборной Украины против Исландии, вничью 1:1 сыграли «сине-желтые». Почти все лидеры киевской команды приняли в нем участие. Такая продолжительная серия без побед психологически надломила «бело-синих» и оставила серьезный след на весь сезон.

В середине октября два раза подряд вничью сыграли подопечные Реброва — «Черноморец» и «Александрия» с одинаковым счетом 1:1 выстояли против тогда еще действующего чемпиона. Затем в двух последних матчах осенне-зимней части сезона киевляне набрали только одно очко. «Ворскла» разошлась миром с «Динамо» (2:2), и «Шахтер» в лобовой, невероятно напряженной игре отпраздновал победу над непримиримым соперником 4:3.

У «Шахтера» не было двух подряд неудач в чемпионате. Оступились «горняки» только в матчах с «Олимпиком» — две ничьи добыли подопечные Санжара в донецком дерби и обе с одинаковым счетом 1:1. И в памятном противостоянии «Черноморец» обыграл «Шахтер» (1:2), чем ненадолго вернул интригу в борьбу за первое место. Это пока единственное поражение «оранжево-черных» в Премьер-лиге 2016/17.

Существенно более стабильно выглядели подопечные Фонсеки на протяжении всего сезона, в укор дончанам можно поставить только два-три провальных поединка в еврокубках, зато на внутренней арене великолепно выглядели «горняки». Чувствуется определенный запас прочности у «Шахтера» и очень не хватает такой уверенности «Динамо». Много совсем необъяснимых голов пропускали киевляне в этом сезоне, особые проблемы были видны в атакующей линии «бело-синих», с реализацией до сих пор есть проблемы у киевлян и сложности с характером, как бы это парадоксально не звучало. Когда это было необходимо, не могли подопечные Реброва собраться и переломить игру, которая шла не по их сценарию.

Ничьи «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины 2016/17 по состоянию на 9 мая.

09.09.2016 «Шахтер» — «Динамо» 1:1.

09.09.2016 «Шахтер» — «Динамо» 1:1.

15.10.2016 «Черноморец» — «Динамо» 1:1.

15.10.2016 «Олимпик» — «Шахтер» 1:1.

23.10.2016 «Александрия» — «Динамо» 1:1.

17.03.2017 «Шахтер» — «Олимпик» 1:1.

03.12.2016 «Ворскла» — «Динамо» 2:2.

Интересно, также отметить, что именно домашние матчи наши гранды проводили в этом сезоне не лучшим образом, конечно, «Шахтера» это обстоятельство касается в меньшей степени, тем не менее, «горняки» как во Львове, так и в Харькове обжились, чувствовали себя вполне комфортно и, наверняка, уже привыкли проводить все «домашние» игры в гостях.

«Динамо» же четыре поражения в чемпионате из пяти потерпело на НСК «Олимпийский», что не может не настораживать, и только подтверждает проблемы с нестабильностью у киевлян. Как бы ни закончился финал Кубка Украины, этим летом киевлянам предстоит провести серьезную работу над ошибками и, возможно, организовать очередную чистку в своих рядах.