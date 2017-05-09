Ибрагимович получает в МЮ более £ 19 млн в год, Погба — £ 8,6 млн
Стали известны детали контракта нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича и полузащитника Поля Погба.
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Информация опубликована в книге под названием «The Dirty Business», которая будет презентована на этой неделе в Германии. Daily Mail была предоставлена информация о зарплатах двух игроков «Юнайтед».
Златан Ибрагимович, чей контракт истекает по окончании сезона, заработал за год чуть более £ 19 млн. В неделю футболист получал £ 367 тыс., а также бонус в размере £ 2,8 млн за определённое количество голов.
При этом Поль Погба зарабатывает в год £ 8,6 млн, а начиная с сезона-2017/18 будет активирован бонус лояльности — £ 3,4 млн.
Агент Мино Райола, представляющий интересы обоих футболистов, заработал на переходе Погба из «Ювентуса» £ 41 млн.
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