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9 мая 2017, 9:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович получает в МЮ более £ 19 млн в год, Погба — £ 8,6 млн

Стали известны детали контракта нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича и полузащитника Поля Погба.

Стали известны детали контракта нападающего Манчестер Юнайтед <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича и полузащитника Поля <span class=error>Погба</span>. Увеличить
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Информация опубликована в книге под названием «The Dirty Business», которая будет презентована на этой неделе в Германии. Daily Mail была предоставлена информация о зарплатах двух игроков «Юнайтед».

Златан Ибрагимович, чей контракт истекает по окончании сезона, заработал за год чуть более £ 19 млн. В неделю футболист получал £ 367 тыс., а также бонус в размере £ 2,8 млн за определённое количество голов.

При этом Поль Погба зарабатывает в год £ 8,6 млн, а начиная с сезона-2017/18 будет активирован бонус лояльности — £ 3,4 млн.

Агент Мино Райола, представляющий интересы обоих футболистов, заработал на переходе Погба из «Ювентуса» £ 41 млн.

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