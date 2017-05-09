«Пиза» под руководством Гаттузо вылетела из Серии В

Накануне команда дома проиграла «Читтаделле» (1:4).

Теперь у «Пизы» на девять очков меньше, чем у «Тернаны», которая занимает 19-ю позицию, позволяющую играть в плей-офф за выживание. В последних 13 матчах команда Гаттузао не смогла добыть ни одной победы.

«Пиза» под руководством Гаттузо вышла в Серию В по итогам прошлого сезона. В конце июля клуб объявил об уходе 39-летнего специалиста из клуба, но уже в сентябре он вернулся в команду.