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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29682138/
9 мая 2017, 9:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Пиза» под руководством Гаттузо вылетела из Серии В

«Пиза», которой руководит известный в прошлом итальянский полузащитник Дженнаро Гаттузо, за два тура до окончания сезона потеряла шансы остаться в Серии В.

Накануне команда дома проиграла «Читтаделле» (1:4).

Теперь у «Пизы» на девять очков меньше, чем у «Тернаны», которая занимает 19-ю позицию, позволяющую играть в плей-офф за выживание. В последних 13 матчах команда Гаттузао не смогла добыть ни одной победы.

«Пиза» под руководством Гаттузо вышла в Серию В по итогам прошлого сезона. В конце июля клуб объявил об уходе 39-летнего специалиста из клуба, но уже в сентябре он вернулся в команду.
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