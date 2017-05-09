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9 мая 2017, 9:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

УПЛ получила от ФИФА указание снять шесть очков с «Волыни»

Украинская Премьер-лига получила письмо от ФИФА с указанием лишить «Волынь» шести очков за долг перед экс-игроком команды Сашей Стевичем, сообщает Sportarena.

Украинская <nobr>Премьер-лига</nobr> получила письмо от ФИФА с указанием лишить <span class=error>Волынь</span> шести очков за долг перед <nobr>экс-игроком</nobr> команды Сашей <span class=error>Стевичем</span> сообщает Sportarena. Увеличить
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Стевич дал отсрочку «Волыни» до 10 мая, но если лучане за этот срок так и не выплатят задолженность, то решение ФИФА вступит в силу. Отмечается, что клуб обратился к Стевичу с просьбой, ссылаясь на технические проблемы в процессе выплаты денег.

«Волынь» во второй части сезона занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

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