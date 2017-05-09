Роналду, Зидан, Джеррард. На кого равняется белорусская молодежь?

В Беларуси у парней и девушек, которые увлекаются футболом, есть все возможности реализовать себя. Заниматься любимым делом молодым футболистам может помочь такой проект, как «Кубок Coca-Cola. Вступай в игру!». В этом сезоне на первом этапе турнира приняли участие более 23 тысяч парней и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из 1470 школ Беларуси!



Максим РОВБУТ

20 лет, полузащитник ФК «Луч»



Моим футбольным кумиром всегда был Криштиану Роналду. За ним начал следить еще в то время, когда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед». С тех пор продолжаю с интересом наблюдать за развитием карьеры Роналду. Всегда радуюсь успехам Криштиану не только в спорте, но и в повседневной жизни. Португалец мотивирует меня. Наблюдая за тем, что игрок мадридского «Реала» показывает на поле, я понимаю, что хочу развиваться и становиться лучше.

Никита БЫЛИНКИН

18 лет, защитник ФК «Слуцк»



Несмотря на любовь к «Манчестер Юнайтед», меня впечатляет игра защитника «Реала» Серхио Рамоса. В его арсенале есть все: техника, сила, умение играть головой. Рамос здорово смотрится в отборе и является сильным лидером на поле. А еще испанец выступает на позиции защитника, на которой играю я сам. Будет интересно наблюдать за продолжением карьеры Рамоса. Надеюсь, когда-нибудь я приближусь к уровню его игры.

Александр АНУФРИЕВ

21 год, нападающий ФК «Смолевичи"-СТИ



В детстве моим кумиром был Зинедин Зидан. Я любил наблюдать за его игрой. То, что он делал на футбольном поле, было невероятным! Невозможно найти объяснение его обращению с мячом. Великолепные голы Зидана в финале Лиги чемпионов и в ворота сборной Италии на чемпионате мира, думаю, никого не оставляли равнодушным. Еще мне нравилось то, как Зинедин выглядит за пределами футбольного поля. У него всегда на первом месте стояла семья. Зидан не раз показывал всему миру, что при любых обстоятельствах в первую очередь нужно оставаться человеком.

А сейчас мне импонирует игра Филиппе Коутиньо. Очень техничный, быстрый игрок. У бразильца нестандартное мышление, а такие футболисты мне нравятся. Он любит бить с разных дистанций и исполнил немало красивых голов. Его крученый удар с правой — это круто! Уверен, что Коутиньо ожидает большое будущее.