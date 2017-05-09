Роналду, Зидан, Джеррард. На кого равняется белорусская молодежь?
Времена меняются, а классические герои остаются?
Что-то в этом есть. Корреспондент pressball.by узнал у белорусских футболистов нового поколения, кто является их футбольными кумирами.
В Беларуси у парней и девушек, которые увлекаются футболом, есть все возможности реализовать себя. Заниматься любимым делом молодым футболистам может помочь такой проект, как «Кубок
Максим РОВБУТ
20 лет, полузащитник ФК «Луч»
Моим футбольным кумиром всегда был Криштиану Роналду. За ним начал следить еще в то время, когда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед». С тех пор продолжаю с интересом наблюдать за развитием карьеры Роналду. Всегда радуюсь успехам Криштиану не только в спорте, но и в повседневной жизни. Португалец мотивирует меня. Наблюдая за тем, что игрок мадридского «Реала» показывает на поле, я понимаю, что хочу развиваться и становиться лучше.
Никита БЫЛИНКИН
18 лет, защитник ФК «Слуцк»
Несмотря на любовь к «Манчестер Юнайтед», меня впечатляет игра защитника «Реала» Серхио Рамоса. В его арсенале есть все: техника, сила, умение играть головой. Рамос здорово смотрится в отборе и является сильным лидером на поле. А еще испанец выступает на позиции защитника, на которой играю я сам. Будет интересно наблюдать за продолжением карьеры Рамоса. Надеюсь,
Александр АНУФРИЕВ
21 год, нападающий ФК «Смолевичи"-СТИ
В детстве моим кумиром был Зинедин Зидан. Я любил наблюдать за его игрой. То, что он делал на футбольном поле, было невероятным! Невозможно найти объяснение его обращению с мячом. Великолепные голы Зидана в финале Лиги чемпионов и в ворота сборной Италии на чемпионате мира, думаю, никого не оставляли равнодушным. Еще мне нравилось то, как Зинедин выглядит за пределами футбольного поля. У него всегда на первом месте стояла семья. Зидан не раз показывал всему миру, что при любых обстоятельствах в первую очередь нужно оставаться человеком.
А сейчас мне импонирует игра Филиппе Коутиньо. Очень техничный, быстрый игрок. У бразильца нестандартное мышление, а такие футболисты мне нравятся. Он любит бить с разных дистанций и исполнил немало красивых голов. Его крученый удар с правой — это круто! Уверен, что Коутиньо ожидает большое будущее.
Владислав КЛИМОВИЧ
20 лет, нападающий ФК «Неман»
Если мне нравился
Критерий, по которому мне нравятся футболисты, не изменились с течением времени. Поэтому следующим моим кумиром стал Стивен Джеррард, а любимым клубом — его «Ливерпуль». Больше всего Стиви мне понравился преданностью одной команде. Он настоящий капитан, который может повести команду за собой. Пусть его игра не такая яркая, без обилия
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