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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29682004/
9 мая 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Роналду, Зидан, Джеррард. На кого равняется белорусская молодежь?

Времена меняются, а классические герои остаются? Что-то в этом есть. Корреспондент pressball.by узнал у белорусских футболистов нового поколения, кто является их футбольными кумирами.

В Беларуси у парней и девушек, которые увлекаются футболом, есть все возможности реализовать себя. Заниматься любимым делом молодым футболистам может помочь такой проект, как «Кубок Coca-Cola. Вступай в игру!». В этом сезоне на первом этапе турнира приняли участие более 23 тысяч парней и девушек в возрасте от 12 до 14 лет из 1470 школ Беларуси!

Максим РОВБУТ
20 лет, полузащитник ФК «Луч»

Моим футбольным кумиром всегда был Криштиану Роналду. За ним начал следить еще в то время, когда португалец выступал за «Манчестер Юнайтед». С тех пор продолжаю с интересом наблюдать за развитием карьеры Роналду. Всегда радуюсь успехам Криштиану не только в спорте, но и в повседневной жизни. Португалец мотивирует меня. Наблюдая за тем, что игрок мадридского «Реала» показывает на поле, я понимаю, что хочу развиваться и становиться лучше.

© «Прессбол»

Никита БЫЛИНКИН
18 лет, защитник ФК «Слуцк»

Несмотря на любовь к «Манчестер Юнайтед», меня впечатляет игра защитника «Реала» Серхио Рамоса. В его арсенале есть все: техника, сила, умение играть головой. Рамос здорово смотрится в отборе и является сильным лидером на поле. А еще испанец выступает на позиции защитника, на которой играю я сам. Будет интересно наблюдать за продолжением карьеры Рамоса. Надеюсь, когда-нибудь я приближусь к уровню его игры.

© «Прессбол»

Александр АНУФРИЕВ
21 год, нападающий ФК «Смолевичи"-СТИ

В детстве моим кумиром был Зинедин Зидан. Я любил наблюдать за его игрой. То, что он делал на футбольном поле, было невероятным! Невозможно найти объяснение его обращению с мячом. Великолепные голы Зидана в финале Лиги чемпионов и в ворота сборной Италии на чемпионате мира, думаю, никого не оставляли равнодушным. Еще мне нравилось то, как Зинедин выглядит за пределами футбольного поля. У него всегда на первом месте стояла семья. Зидан не раз показывал всему миру, что при любых обстоятельствах в первую очередь нужно оставаться человеком.

© «Прессбол»

А сейчас мне импонирует игра Филиппе Коутиньо. Очень техничный, быстрый игрок. У бразильца нестандартное мышление, а такие футболисты мне нравятся. Он любит бить с разных дистанций и исполнил немало красивых голов. Его крученый удар с правой — это круто! Уверен, что Коутиньо ожидает большое будущее.

© «Прессбол»

Владислав КЛИМОВИЧ
20 лет, нападающий ФК «Неман»

Если мне нравился какой-то игрок, то клуб, за который он выступал, становился для меня любимым. В детстве моим кумиром был Зинедин Зидан, поэтому я всегда болел за мадридский «Реал». При этом важна не только игровая составляющая, но и человеческая. Зидан в то время был для меня идеалом. У него я перенимал какие-то технические аспекты игры. Когда был еще совсем юным, отец ставил задачу выполнить определенное количество финтов за тренировку. Самым любимым в то время был для меня знаменитый финт Зидана.

Критерий, по которому мне нравятся футболисты, не изменились с течением времени. Поэтому следующим моим кумиром стал Стивен Джеррард, а любимым клубом — его «Ливерпуль». Больше всего Стиви мне понравился преданностью одной команде. Он настоящий капитан, который может повести команду за собой. Пусть его игра не такая яркая, без обилия каких-то красивых финтов, передач, но у него я научился строгой дисциплине на футбольном поле и игре до последней секунды.

© «Прессбол»
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