Испанские СМИ: Бэйл имеет устную договорённость с Моуринью о переходе в МЮ
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассматривает возможность перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror со ссылкой на испанское издание Diario Gol.
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По информации источника, у Бэйла есть устная договорённость с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью о том, что если игрок решит перейти в одну из команд АПЛ, то выберет «красных дьяволов». Кроме того, Бэйл согласен рассмотреть трансфер в «МЮ» только в том случае, если манкунианцы квалифицируются в Лигу чемпионов.
Испанские СМИ также сообщают, что «Реал» готов продать Бэйла, если будет предложена солидная сумма трансфера, так как президента «галактикос» Флорентино Переса не устраивает большое число травм, которые получает британец в течение сезона.
В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» 26 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 5 передач.
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