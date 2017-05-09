Испанские СМИ: Бэйл имеет устную договорённость с Моуринью о переходе в МЮ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, у Бэйла есть устная договорённость с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью о том, что если игрок решит перейти в одну из команд АПЛ, то выберет «красных дьяволов». Кроме того, Бэйл согласен рассмотреть трансфер в «МЮ» только в том случае, если манкунианцы квалифицируются в Лигу чемпионов.

Испанские СМИ также сообщают, что «Реал» готов продать Бэйла, если будет предложена солидная сумма трансфера, так как президента «галактикос» Флорентино Переса не устраивает большое число травм, которые получает британец в течение сезона.