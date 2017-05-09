Защитника «Барселоны» освистали на матче казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина
Защитник «Барселоны» Жерар Пике посетил матч между испанцем Давидом Феррером и казахстанцем Михаилом Кукушкиным на турнире в Мадриде.
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Как сообщает Eurosport, болельщики, увидев футболиста, приняли освистывать его в течение нескольких минут и выкрикивали Hala Madrid. Такая реакция вызвана неоднозначными заявлениями Пике в адрес мадридского «Реала».
Сам же матч между Феррером и Кукушкиным завершился победой испанца в трех сетах — 2:6, 7:6, 6:4.
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