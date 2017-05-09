«Мидлсбро» вылетел из английской Премьер-лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Мидлсбро» (28 очков), занимающий 19-е место в турнирной таблице, потерял шансы сохранить прописку в АПЛ. Команда из Северного Йоркшира за два тура до конца не сможет догнать идущий на 17-й позиции «Суонси» (35).

Ранее из АПЛ вылетел «Сандерленд». Два вакантных места в высшем дивизионе Англии в следующем сезоне займут «Ньюкасл» и «Брайтон энд Хоув Альбион».