«Мидлсбро» вылетел из английской Премьер-лиги
«Мидлсбро» проиграл «Челси» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
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Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Таким образом, «Мидлсбро» (28 очков), занимающий 19-е место в турнирной таблице, потерял шансы сохранить прописку в АПЛ. Команда из Северного Йоркшира за два тура до конца не сможет догнать идущий на 17-й позиции «Суонси» (35).
Ранее из АПЛ вылетел «Сандерленд». Два вакантных места в высшем дивизионе Англии в следующем сезоне займут «Ньюкасл» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
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