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9 мая 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Мидлсбро» вылетел из английской Премьер-лиги

«Мидлсбро» проиграл «Челси» в матче 36-го тура чемпионата Англии.

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Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Мидлсбро» (28 очков), занимающий 19-е место в турнирной таблице, потерял шансы сохранить прописку в АПЛ. Команда из Северного Йоркшира за два тура до конца не сможет догнать идущий на 17-й позиции «Суонси» (35).

Ранее из АПЛ вылетел «Сандерленд». Два вакантных места в высшем дивизионе Англии в следующем сезоне займут «Ньюкасл» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Мидлсбро
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