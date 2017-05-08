СМИ сообщило об отставке главного тренера «Актобе»

Сегодня от должности главного тренера «Актобе» освобожден главный тренер «Актобе», украинский специалист Игорь Рахаев. При нем «Актобе» в Премьер-лиге сыграл 9 матчей — одержал 1 победу, в 3-х матчах сыграл вничью, и в 5-ти матчах потерпел поражения.



Ожидается, что руководить командой в кубковом матче 10 мая против «Атырау» будет местный специалист Игорь Прохницкий.