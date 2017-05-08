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8 мая 2017, 20:17 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

СМИ сообщило об отставке главного тренера «Актобе»

По информации из неофициальных источников, 43-летний украинский специалист Игорь Рахаев освобожден от должности главного тренера «Актобе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Сегодня от должности главного тренера «Актобе» освобожден главный тренер «Актобе», украинский специалист Игорь Рахаев. При нем «Актобе» в Премьер-лиге сыграл 9 матчей — одержал 1 победу, в 3-х матчах сыграл вничью, и в 5-ти матчах потерпел поражения.

Ожидается, что руководить командой в кубковом матче 10 мая против «Атырау» будет местный специалист Игорь Прохницкий.

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