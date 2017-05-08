Глава Комитета ФФУ итальянец Баранка: В УПЛ за последние полгода не было ни одного нечестного матча
Глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка рассказал о ситуации с договорными матчами в украинском футболе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
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Куда меньше подозрительных матчей и в низших взрослых лигах. Большие проблемы в юношеских турнирах и товарищеских матчах — но, повторюсь, эти дела можно отслеживать, мы регулярно это делаем и изобличаем нечестные матчи.
Был период, когда мы были очень обеспокоены происходящим в вашем чемпионате. Но мне импонирует, что украинцы быстро осознали масштабы проблемы и принялись с ней бороться.
Создание такого комитета в его нынешнем составе, приглашение людей из ведущих футбольных лиг — это подтверждение серьезности намерений ФФУ. Украина как бы показывает миру, что объявила борьбу договорным играм, и это прозрачно, серьезно и навсегда, — сказал Франческо Баранка в интервью Sport Arena.
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