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8 мая 2017, 15:43 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Глава Комитета ФФУ итальянец Баранка: В УПЛ за последние полгода не было ни одного нечестного матча

Глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка рассказал о ситуации с договорными матчами в украинском футболе.

Глава Комитета по этике и честной игре <span class=error>ФФУ</span> <span class=error>Франческо</span> Баранка рассказал о ситуации с договорными матчами в украинском футболе. Увеличить
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«В Премьер-лиге за последние полгода не было зафиксировано ни одного нечестного матча. Очищение высшего дивизиона — одно из наших достижений, то, чем уже можно гордиться.

Куда меньше подозрительных матчей и в низших взрослых лигах. Большие проблемы в юношеских турнирах и товарищеских матчах — но, повторюсь, эти дела можно отслеживать, мы регулярно это делаем и изобличаем нечестные матчи.

Был период, когда мы были очень обеспокоены происходящим в вашем чемпионате. Но мне импонирует, что украинцы быстро осознали масштабы проблемы и принялись с ней бороться.

Создание такого комитета в его нынешнем составе, приглашение людей из ведущих футбольных лиг — это подтверждение серьезности намерений ФФУ. Украина как бы показывает миру, что объявила борьбу договорным играм, и это прозрачно, серьезно и навсегда, — сказал Франческо Баранка в интервью Sport Arena.

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