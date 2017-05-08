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8 мая 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лас-Пальмас» попытается заполучить форварда «Ниццы» Балотелли

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может летом перебраться в Испанию.

Контракт 26-летнего итальянца истекает грядущим летом, а новый договор пока не подписан.

AS сообщает, что в услугах Балотелли заинтересован «Лас-Пальмас». По данным испанских СМИ, представители 14-й команды Примеры уже ведут переговоры с футболистом. Если Марио Балотелли не продлит контракт, то летом станет свободным агентом.

Руководство «Лас-Пальмаса» предлагает Балотелли однолетнее соглашение с возможностью продления ещё на год.

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