«Лас-Пальмас» попытается заполучить форварда «Ниццы» Балотелли
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может летом перебраться в Испанию.
Контракт 26-летнего итальянца истекает грядущим летом, а новый договор пока не подписан.
AS сообщает, что в услугах Балотелли заинтересован «Лас-Пальмас». По данным испанских СМИ, представители 14-й команды Примеры уже ведут переговоры с футболистом. Если Марио Балотелли не продлит контракт, то летом станет свободным агентом.
Руководство «Лас-Пальмаса» предлагает Балотелли однолетнее соглашение с возможностью продления ещё на год.
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