«Шапекоэнсе» завоевал свой первый трофей после авиакатастрофы

Это первый трофей команды после того, как в ноябре 2016 года её футболисты и тренерский состав погибли в авиакатастрофе.

В финале, состоящем из двух матчей, «Шапекоэнсе» уступил «Аваи» (0:1), но благодаря победе в первой встрече (2:1) завоевал трофей.

Руководство «Шапекоэнсе» в январе 2017 года пригласило около 20 футболистов, чтобы восстановить команду.