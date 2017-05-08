«Шапекоэнсе» завоевал свой первый трофей после авиакатастрофы
Бразильский клуб «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата
Санта-Катарина.
Это первый трофей команды после того, как в ноябре 2016 года её футболисты и тренерский состав погибли в авиакатастрофе.
В финале, состоящем из двух матчей, «Шапекоэнсе» уступил «Аваи» (0:1), но благодаря победе в первой встрече (2:1) завоевал трофей.
Руководство «Шапекоэнсе» в январе 2017 года пригласило около 20 футболистов, чтобы восстановить команду.
Напомним, что 29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето. Мартинуччио
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