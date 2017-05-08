Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес прошёл медобследование для «Реала»

Трансферный лист французского игрока принадлежит мадридскому «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет € 24 млн, достиг устного соглашения с «Королевским клубом».

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл в чемпионате Испании 31 матч, в которых забил один мяч и сделал три передачи.