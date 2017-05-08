Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29677899/
8 мая 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес прошёл медобследование для «Реала»

Защитник Тео Эрнандес сегодня прошёл медицинское обследование для «Реала» и близок к переходу в мадридскую команду, сообщает Marca.

Трансферный лист французского игрока принадлежит мадридскому «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет € 24 млн, достиг устного соглашения с «Королевским клубом».

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл в чемпионате Испании 31 матч, в которых забил один мяч и сделал три передачи.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов