Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес прошёл медобследование для «Реала»
Защитник Тео Эрнандес сегодня прошёл медицинское обследование для «Реала» и близок к переходу в мадридскую команду, сообщает Marca.
Трансферный лист французского игрока принадлежит мадридскому «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.
Ранее в СМИ уже сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет € 24 млн, достиг устного соглашения с «Королевским клубом».
В текущем сезоне 19-летний футболист провёл в чемпионате Испании 31 матч, в которых забил один мяч и сделал три передачи.
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