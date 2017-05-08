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УПЛ совместно с ТМ «Parimatch», опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определили яркого футболиста из всех, принявших участие в играх 28 тура Лиги Пари-Матч.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Дмитрий Поворознюк, Вадим Мисюра, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Игорь Цыганик, Игорь Шуховцев, Александр Денисов, Леонид Буряк.

По итогам голосования победу одержал игрок «Динамо» Денис Гармаш, который в матче с «Александрией» отметился двумя забитыми мячами. Он опередил защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

Напомним, что Гармаш также признавался лучшим игроком 25-го тура УПЛ.