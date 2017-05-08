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8 мая 2017, 14:39 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Гусев может продолжить карьеру в Греции

Опытный хавбек может стать одноклубником Шахова.

Опытный хавбек может стать одноклубником <span class=error>Шахова</span>. Увеличить
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Экс-полузащитник «Динамо» Олег Гусев вскоре может оказаться в греческом ПАОКе, — сообщает Динамомания.

В этом клубе успешно выступают бывшые игроки «Днепра» Евгений Шахов и Лео Матос, а команда сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов через плей-офф греческого чемпионата. Кроме того, ПАОК в этом году завоевал национальное «серебро» и выиграл Кубок Греции.

Ранее сообщалось, что Гусев может перейти в один из клубов MLS, однако сегодня в США и Канаде закрывается трансферное окно, поэтому можно констатировать, что на данном этапе североамериканский вариант продолжения карьеры отпадает.

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