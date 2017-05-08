Гусев может продолжить карьеру в Греции
Опытный хавбек может стать одноклубником Шахова.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В этом клубе успешно выступают бывшые игроки «Днепра» Евгений Шахов и Лео Матос, а команда сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов через
Ранее сообщалось, что Гусев может перейти в один из клубов MLS, однако сегодня в США и Канаде закрывается трансферное окно, поэтому можно констатировать, что на данном этапе североамериканский вариант продолжения карьеры отпадает.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter