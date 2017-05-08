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8 мая 2017, 14:29 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Болельщик передумал продавать украденную кепку у Жерара Гоу

Болельщик, укравший кепку у Жерара Гоу, попросил извинения у всех казахстанских болельщиков. При этом он отменил продажу кепки, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на «Я там, где КПЛ».

В то же время он не собирается ее отдавать владельцу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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Инцидент произошел после матча с «Атырау», когда футболисты обеих команд через живой коридор полицейских направлялись к автобусу. Один из фанатов выхватил кепку у форварда «Кайрата» Жерара Гоу и быстро скрылся. Ивуариец тщетно пытался его догнать. При этом блюстители правопорядка ничего не предприняли.

В дальнейшем злоумышленник выставил кепку на продажу, но позже ее отменил. Похоже, и возвращать ее владельцу не собирается.

Что касается самой игры, то «Кайрат» уступил «Атырау» со счетом 1:2 в рамках 11-го тура и этим самым потерпел первое поражение в национальном чемпионате.

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Новости Зарубежного футбола

«Украденная» кепка Жерара Гоу выставлена на продажу

«Украденная» кепка Жерара Гоу выставлена на продажу

11-й тур чемпионата Казахстана по футболу оказался примечателен не только первым поражением «Кайрата» в сезоне, но и тем, что у форварда алматинцев Жерара Гоу украли кепку, когда он направлялся к автобусу, передает корреспондент Vesti.kz.
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