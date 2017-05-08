Болельщик передумал продавать украденную кепку у Жерара Гоу

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Инцидент произошел после матча с «Атырау», когда футболисты обеих команд через живой коридор полицейских направлялись к автобусу. Один из фанатов выхватил кепку у форварда «Кайрата» Жерара Гоу и быстро скрылся. Ивуариец тщетно пытался его догнать. При этом блюстители правопорядка ничего не предприняли.

В дальнейшем злоумышленник выставил кепку на продажу, но позже ее отменил. Похоже, и возвращать ее владельцу не собирается.

Что касается самой игры, то «Кайрат» уступил «Атырау» со счетом 1:2 в рамках 11-го тура и этим самым потерпел первое поражение в национальном чемпионате.