Болельщик передумал продавать украденную кепку у Жерара Гоу
Болельщик, укравший кепку у Жерара Гоу, попросил извинения у всех казахстанских болельщиков. При этом он отменил продажу кепки, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на «Я там, где КПЛ».
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Инцидент произошел после матча с «Атырау», когда футболисты обеих команд через живой коридор полицейских направлялись к автобусу. Один из фанатов выхватил кепку у форварда «Кайрата» Жерара Гоу и быстро скрылся. Ивуариец тщетно пытался его догнать. При этом блюстители правопорядка ничего не предприняли.
В дальнейшем злоумышленник выставил кепку на продажу, но позже ее отменил. Похоже, и возвращать ее владельцу не собирается.
Что касается самой игры, то «Кайрат» уступил «Атырау» со счетом 1:2 в рамках 11-го тура и этим самым потерпел первое поражение в национальном чемпионате.
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