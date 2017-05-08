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8 мая 2017, 16:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В отношении Халка начато расследование

Китайская футбольная ассоциация начала расследование по «делу Халка», которого обвиняют в нападении на тренера «Гуйчжоу Чжичэн» Юй Мина в перерыве матча «Шанхай Шанган» — «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0).

Китайская футбольная ассоциация начала расследование по делу <span class=error>Халка</span> которого обвиняют в нападении на тренера <span class=error>Гуйчжоу</span> Чжичэн Юй Мина в перерыве матча Шанхай <span class=error>Шанган</span> — <span class=error>Гуйчжоу</span> Чжичэн (3:0). Увеличить
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КФА предстоит собрать рапорты арбитров встречи и делегата, материалы и свидетельства от обоих клубов, а также изучить видеозаписи, сделанные с камер, которые расположены в подтрибунных помещениях.

Напомним, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Ли Бин, проводивший последнюю игру во главе команды, обвинил Халка в том, что в перерыве он вступил в конфликт с Юй Мином и ударил его кулаком, сбив с ног. «Юй упал на пол. Мы бросились искать кого-либо из официальных лиц матча. Но ни судьи, ни делегат не появились до начала второго тайма», — заявил Ли Бин.

«Халк оскорблял нас во время игры на португальском, — сказал Юй Мин. — А когда я подошел к нему в тоннеле, он ударил меня. Я упал. Потом нас растащили в разные стороны. Мы хотим, чтобы ведущие иностранные футболисты помогали нам. Надеемся с их помощью развить китайский футбол. Но нельзя так относиться к китайцам и смотреть на нас свысока».

«Я первым пришел в перерыве в раздевалку. Так делаю всегда, чтобы подготовиться к разговору с игроками, — подчеркнул главный тренер “Шанхай Шанган” Андре Виллаш-Боаш. — Халк зашел вторым — сразу за мной. Потому сомневаюсь, что там что-то успело произойти».

Переводчик португальского тренера Чжай Цзунсинь тоже отрицает факт драки: «В первом тайме представители обеих команд вели себя эмоционально. В тоннеле Халк и тренер “Гуйчжоу” спорили, но никакого физического контакта не было. Когда Халк прошел вперед, еще один тренер гостей что-то сказал ему в спину. Игрок обернулся, конфликт едва не продолжился, но их двоих тут же растащили в стороны сотрудники клубов и охрана».

«Шанхай Шанган» впоследствии выступил в поддержку своего футболиста, опроверг появившуюся информацию. Как сообщили шанхайские СМИ, делегат матча и полиция просмотрели видеозаписи и не обнаружили признаков «физического насилия». Опроверг обвинения в применении силы и «презрении к китайцам» и сам Халк, забивший в игре с «Гуйчжоу» один мяч и сделавший голевую передачу. (Александр БОБРОВ).
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