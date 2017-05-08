В отношении Халка начато расследование
Китайская футбольная ассоциация начала расследование по «делу Халка», которого обвиняют в нападении на тренера «Гуйчжоу Чжичэн» Юй Мина в перерыве матча «Шанхай Шанган» — «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0).
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КФА предстоит собрать рапорты арбитров встречи и делегата, материалы и свидетельства от обоих клубов, а также изучить видеозаписи, сделанные с камер, которые расположены в подтрибунных помещениях.
Напомним, что на послематчевой
«Халк оскорблял нас во время игры на португальском, — сказал Юй Мин. — А когда я подошел к нему в тоннеле, он ударил меня. Я упал. Потом нас растащили в разные стороны. Мы хотим, чтобы ведущие иностранные футболисты помогали нам. Надеемся с их помощью развить китайский футбол. Но нельзя так относиться к китайцам и смотреть на нас свысока».
«Я первым пришел в перерыве в раздевалку. Так делаю всегда, чтобы подготовиться к разговору с игроками, — подчеркнул главный тренер “Шанхай Шанган” Андре
Переводчик португальского тренера Чжай Цзунсинь тоже отрицает факт драки: «В первом тайме представители обеих команд вели себя эмоционально. В тоннеле Халк и тренер “Гуйчжоу” спорили, но никакого физического контакта не было. Когда Халк прошел вперед, еще один тренер гостей
«Шанхай Шанган» впоследствии выступил в поддержку своего футболиста, опроверг появившуюся информацию. Как сообщили шанхайские СМИ, делегат матча и полиция просмотрели видеозаписи и не обнаружили признаков «физического насилия». Опроверг обвинения в применении силы и «презрении к китайцам» и сам Халк, забивший в игре с «Гуйчжоу» один мяч и сделавший голевую передачу. (Александр БОБРОВ).
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