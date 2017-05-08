Вратарь «Лиллестрёма» провалил тест на лекарство, прописанное врачами в США

Об этом сообщил в «Фейсбуке» спортивный аналитик Сергей Лисин.

«Спортсмен говорит, что лекарство ему назначили врачи в США, когда он выступал за «Сан-Антонио» и «Райо ОКС» с августа 2015 по январь 2017-го, в рамках лечения СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Терапевтическое разрешение на препарат отсутствует.

Даниэл переехал в Норвегию и 2 апреля, после игры против «Саннефьорда», которую «Лиллестрём» выиграл 2:1, был вызван на тестирование. Руководство клуба говорит, что при подписании контракта игрок не сообщил о каких-либо медикаментах, которые он принимает, равно как и о наличии СДВГ.