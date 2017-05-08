Вратарь «Лиллестрёма» провалил тест на лекарство, прописанное врачами в США
Португальский вратарь норвежского клуба «Лиллестрём» Даниэл Фернандеш сдал позитивный тест на декстроамфетамин.
Об этом сообщил в «Фейсбуке» спортивный аналитик Сергей Лисин.
«Спортсмен говорит, что лекарство ему назначили врачи в США, когда он выступал за «Сан-Антонио» и «Райо ОКС» с августа 2015 по январь 2017-го, в рамках лечения СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Терапевтическое разрешение на препарат отсутствует.
Даниэл переехал в Норвегию и 2 апреля, после игры против «Саннефьорда», которую «Лиллестрём» выиграл 2:1, был вызван на тестирование. Руководство клуба говорит, что при подписании контракта игрок не сообщил о
«Меня во всем этом интересует только одно: как он играл два года в США, без TUE, принимая амфетамин? Его не проверяли? TUE, полученное в США, не переходит на Норвегию? TUE не продлили? Оно вообще хоть
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