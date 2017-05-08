Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода Венгера

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Контракт французского специалиста истекает по окончании сезона-2016/17 и до сих пор не продлён.

TF1 сообщает, что если Венгер в итоге покинет команду, то его место может занять Жардим. Португалец является приоритетной целью для «канониров».

Пригласить 42-летнего Жардима также может миланский «Интер», но у нерадзурри в приоритете наставник «Челси» Антонио Конте и рулевой «Атлетико» Диего Симеоне.