Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода Венгера
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим является главным кандидатом на работу в «Арсенале» в случае ухода Арсена Венгера.
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Контракт французского специалиста истекает по окончании сезона-2016/17 и до сих пор не продлён.
TF1 сообщает, что если Венгер в итоге покинет команду, то его место может занять Жардим. Португалец является приоритетной целью для «канониров».
Пригласить 42-летнего Жардима также может миланский «Интер», но у нерадзурри в приоритете наставник «Челси» Антонио Конте и рулевой «Атлетико» Диего Симеоне.
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