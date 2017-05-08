«Ювентус» заинтересовался Филипе Луисом

Ранее сообщалось, что «старая синьора» может лишиться защитника Алекса Сандро, поскольку в его услугах заинтересован «Манчестер Сити». Англичане готовы не поскупиться и предложить за футболиста € 70 млн. И если итальянский гранд будет вынужден расстаться со своим игроком, то тогда может попытаться приобрести Филипе Луиса. Правда, тренерский штаб бьянконери рассматривает не только кандидатуру футболиста испанского клуба.