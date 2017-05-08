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8 мая 2017, 13:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» заинтересовался Филипе Луисом

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри проявляет интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису, передаёт Tuttosport.

Ранее сообщалось, что «старая синьора» может лишиться защитника Алекса Сандро, поскольку в его услугах заинтересован «Манчестер Сити». Англичане готовы не поскупиться и предложить за футболиста € 70 млн. И если итальянский гранд будет вынужден расстаться со своим игроком, то тогда может попытаться приобрести Филипе Луиса. Правда, тренерский штаб бьянконери рассматривает не только кандидатуру футболиста испанского клуба.

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