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8 мая 2017, 12:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Канте — игрок года в АПЛ по версии английских спортивных журналистов

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии Ассоциации спортивной прессы Англии.

Полузащитник <span class=error>Челси</span> Н'Голо Канте признан игроком года в английской <nobr>Премьер-лиге</nobr> по версии Ассоциации спортивной прессы Англии. Увеличить
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Об этом говорится на сайте организации.

Второе место в ходе голосования занял партнёр француза по «Челси» Эден Азар, а замкнул тройку призёров полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.

«Для меня большая честь получить эту награду. В “Челси”, как и в АПЛ, играют много великих футболистов. Горжусь, что Ассоциация спортивных журналистов выбрала меня», — сказал Канте.

В нынешнем сезоне Н’Голо Канте принял участие в 33 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

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