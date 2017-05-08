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Об этом говорится на сайте организации.

Второе место в ходе голосования занял партнёр француза по «Челси» Эден Азар, а замкнул тройку призёров полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.

«Для меня большая честь получить эту награду. В “Челси”, как и в АПЛ, играют много великих футболистов. Горжусь, что Ассоциация спортивных журналистов выбрала меня», — сказал Канте.

В нынешнем сезоне Н’Голо Канте принял участие в 33 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.