Cабалета спустя 9 лет может покинуть «Манчестер Сити»
Защитник Пабло Сабалета летом, судя по всему, покинет «Манчестер Сити».
Контракт 32-летнего футболиста истекает по окончании сезона, а новый договор руководство предлагать не спешит.
Mirror сообщает, что аргентинец хотел продлить соглашение на два года, но в клубе условия игрока не приняли. Вместо этого «горожане» решили продлить на один год контракт с испанским полузащитником Хесусом Навасом.
Пабло Сабалета играет в «Манчестер Сити» с августа 2008 года, куда перешёл из «Эспаньола». На счету защитника 331 матч за «горожан», 2 гола и 1 результативный пас.
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