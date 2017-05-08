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8 мая 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Cабалета спустя 9 лет может покинуть «Манчестер Сити»

Защитник Пабло Сабалета летом, судя по всему, покинет «Манчестер Сити».

Контракт 32-летнего футболиста истекает по окончании сезона, а новый договор руководство предлагать не спешит.

Mirror сообщает, что аргентинец хотел продлить соглашение на два года, но в клубе условия игрока не приняли. Вместо этого «горожане» решили продлить на один год контракт с испанским полузащитником Хесусом Навасом.

Пабло Сабалета играет в «Манчестер Сити» с августа 2008 года, куда перешёл из «Эспаньола». На счету защитника 331 матч за «горожан», 2 гола и 1 результативный пас.

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