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8 мая 2017, 11:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

С. Ребров: Жаль, что матч с «Александрией» закончился уже на 5-й минуте

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал победу над «Александрией» (6:0) в матче плей-офф чемпионов УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Сергей <span class=error>Ребров</span> прокомментировал победу над Александрией (6:0) в матче <nobr>плей-офф</nobr> чемпионов <span class=error>УПЛ</span>. Увеличить
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Уже на 5-й минуте арбитр Александр Дердо удалил с поля защитника гостей Сергея Симинина.

«К сожалению, перед игрой у нас уже не было турнирной мотивации, зато у нас остается мотивация подготовиться к важнейшему матчу сезона — финалу Кубка Украины. Жаль, что игра, по большому счету, закончилась уже на пятой минуте.

Мы попросили ребят, чтобы они действовали интенсивно, потому что для нас очень важно хорошо подготовиться к матчу с «Шахтером». Но, естественно, к концу игры уже не было той скорости, которой нам хотелось бы видеть.

Я думаю, что «Александрия» не заслуживала такого счета. Конечно, непросто оставаться вдесятером уже на пятой минуте встречи. Хочу только пожелать удачи этой команде, — цитирует Реброва пресс-служба «Динамо».

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