С. Ребров: Жаль, что матч с «Александрией» закончился уже на 5-й минуте

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Уже на 5-й минуте арбитр Александр Дердо удалил с поля защитника гостей Сергея Симинина.

«К сожалению, перед игрой у нас уже не было турнирной мотивации, зато у нас остается мотивация подготовиться к важнейшему матчу сезона — финалу Кубка Украины. Жаль, что игра, по большому счету, закончилась уже на пятой минуте.

Мы попросили ребят, чтобы они действовали интенсивно, потому что для нас очень важно хорошо подготовиться к матчу с «Шахтером». Но, естественно, к концу игры уже не было той скорости, которой нам хотелось бы видеть.