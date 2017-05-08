С. Ребров: Жаль, что матч с «Александрией» закончился уже на 5-й минуте
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал победу над «Александрией» (6:0) в матче
плей-офф чемпионов УПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уже на 5-й минуте арбитр Александр Дердо удалил с поля защитника гостей Сергея Симинина.
«К сожалению, перед игрой у нас уже не было турнирной мотивации, зато у нас остается мотивация подготовиться к важнейшему матчу сезона — финалу Кубка Украины. Жаль, что игра, по большому счету, закончилась уже на пятой минуте.
Мы попросили ребят, чтобы они действовали интенсивно, потому что для нас очень важно хорошо подготовиться к матчу с «Шахтером». Но, естественно, к концу игры уже не было той скорости, которой нам хотелось бы видеть.
Я думаю, что «Александрия» не заслуживала такого счета. Конечно, непросто оставаться вдесятером уже на пятой минуте встречи. Хочу только пожелать удачи этой команде, — цитирует Реброва
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