Эксперт: Дердо удалил Симинина в соответствии с изменениями в Правиле 12

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Это удаление во многом определило тот разгром, который «Динамо» нанесло сопернику.

Эксклюзивно для UA-Футбол решение арбитра проанализировал эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

— Александр Дердо правильно вынес дисциплинарную санкцию Симинину, который откровенно препятствовал Гармашу забить гол после входа в штрафную площадку, — берет слово Мирослав Иванович. — Симинин упустил рывок Гармаша. Чувствуя, что Гармаш выходит один на один, еще до штрафной площадки Симинин придерживал Дениса руками. Но не задержал. Поэтому уже в штрафной зоне Симинин завалил Гармаша на газон, а затем попытался сыграть в мяч. Это очевидная красная карточка, поскольку нарушение правил подпадает под изменения, которые произошли в Правиле 12 (по применению дисциплинарных санкций).

Журналисты, тренеры, эксперты поднимали вопрос о так называемом тройном наказании за, — как любят говорить журналисты, — фол последней надежды. Действительно, не всегда такое нарушение правил должно наказываться красной карточкой, как было раньше. Но есть дополнения и разъяснения: если игрок не пытается играть в мяч, а задерживает соперника, заваливая его на газон (как и поступил Симинин), то это красная карточка. При этом, учитывается то, имел ли футболист возможность бороться за мяч. Если имел и в этой борьбе сфолил — тогда это одиннадцатиметровый удар и желтая карточка. Если не было возможности бороться за мяч, а просто сфолил — это красная карточка. У Симинина возможности бороться за мяч не было. Это были преднамеренные и сознательные действия защитника относительно препятствования сопернику забить гол. Поэтому действия Дердо — оправданы, — отметил эксперт.

Проблема в том, что Комитет арбитров не проводит разъяснительных работ, не говорит об изменениях, которые произошли. Поэтому возникают споры и недоразумения, — резюмировал Мирослав Иванович.