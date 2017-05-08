Футболисты «Нафтана» потерпели пятое поражение в чемпионате Беларуси
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты новополоцкого «Нафтана» потерпели пятое поражение в матчах чемпионата Беларуси, на забив пока ни одного мяча, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В домашнем поединке 6-го тура против жодинского «Торпедо-БелАЗа» новополочане очень хотели набрать первые зачетные баллы и открыть счет забитым голам, но этого вновь не произошло. За 3 минуты до финального свистка форвард жодинцев Егор Зубович поразил ворота Дмитрия Аснина — 1:0.
Гости добились побед еще в двух воскресных играх — гродненский «Неман» в Могилеве победил местный «Днепр» со счетом 3:0. После первого тайма гости выигрывали с минимальным перевесом благодаря голу Романа Локтионова, а в самой концовке поединка Павел Савицкий и Ярослав Яроцкий забили еще два мяча. Солигорский «Шахтер» на поле ФК «Минск» встречался со столичными «Крумкачамi» и выиграл 2:0 благодаря голам Павла Рыбака и Николая Януша.
Результаты встреч, состоявшихся ранее:
5 мая:
«Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) — 3:1,
«Витебск» — «Городея» — 0:0.
6 мая:
«Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 0:6,
«Слуцк» — «Минск» — 2:0,
«Динамо» (Минск) — «Гомель» — 1:0.
Положение в группе лидеров после 6 туров: БАТЭ — 14 очков (разница мячей — 13−4), «Слуцк» — 13 (10−4), «Шахтер» — 13 (7−1), «Динамо» (Минск) — 12 (6−2), «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6−6).
Список лучших бомбардиров возглавляет Александр Макась («Торпедо-БелАЗ»), забивший 4 мяча.
Матчи следующего тура состоятся 10 и 11 мая.
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