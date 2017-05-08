Футболисты «Нафтана» потерпели пятое поражение в чемпионате Беларуси

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В домашнем поединке 6-го тура против жодинского «Торпедо-БелАЗа» новополочане очень хотели набрать первые зачетные баллы и открыть счет забитым голам, но этого вновь не произошло. За 3 минуты до финального свистка форвард жодинцев Егор Зубович поразил ворота Дмитрия Аснина — 1:0.

Гости добились побед еще в двух воскресных играх — гродненский «Неман» в Могилеве победил местный «Днепр» со счетом 3:0. После первого тайма гости выигрывали с минимальным перевесом благодаря голу Романа Локтионова, а в самой концовке поединка Павел Савицкий и Ярослав Яроцкий забили еще два мяча. Солигорский «Шахтер» на поле ФК «Минск» встречался со столичными «Крумкачамi» и выиграл 2:0 благодаря голам Павла Рыбака и Николая Януша.

Результаты встреч, состоявшихся ранее:

5 мая:

«Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) — 3:1,

«Витебск» — «Городея» — 0:0.

6 мая:

«Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 0:6,

«Слуцк» — «Минск» — 2:0,

«Динамо» (Минск) — «Гомель» — 1:0.

Положение в группе лидеров после 6 туров: БАТЭ — 14 очков (разница мячей — 13−4), «Слуцк» — 13 (10−4), «Шахтер» — 13 (7−1), «Динамо» (Минск) — 12 (6−2), «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6−6).

Список лучших бомбардиров возглавляет Александр Макась («Торпедо-БелАЗ»), забивший 4 мяча.

Матчи следующего тура состоятся 10 и 11 мая.