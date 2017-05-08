Наставник «Селтика» Роджерс признан тренером года в шотландской Премьер-лиге
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс признан тренером года в шотландской
Премьер-лиге.
Информация появилась на официальной странице команды в «Твиттере».
Под руководством 44-летнего специалиста «Селтик» в 35 матчах
Игроком года признан полузащитник «Селтика» Скотт Синклейр, а лучшим молодым футболистом стал защитник «кельтов» Киран Тирни.
Самый красивый гол также на счету представителя «Селтика». Награда досталась нападающему Мусса Дембеле.
Отметим, что «Селтик» досрочно оформил чемпионство в
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