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8 мая 2017, 11:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Селтика» Роджерс признан тренером года в шотландской Премьер-лиге

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс признан тренером года в шотландской Премьер-лиге.

Информация появилась на официальной странице команды в «Твиттере».

Под руководством 44-летнего специалиста «Селтик» в 35 матчах Премьер-лиги одержал 31 победу и 4 раза сыграл вничью.

Игроком года признан полузащитник «Селтика» Скотт Синклейр, а лучшим молодым футболистом стал защитник «кельтов» Киран Тирни.

Самый красивый гол также на счету представителя «Селтика». Награда досталась нападающему Мусса Дембеле.

Отметим, что «Селтик» досрочно оформил чемпионство в Премьер-лиге.

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