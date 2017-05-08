«Украденная» кепка Жерара Гоу выставлена на продажу
11-й тур чемпионата Казахстана по футболу оказался примечателен не только первым поражением «Кайрата» в сезоне, но и тем, что у форварда алматинцев Жерара Гоу украли кепку, когда он направлялся к автобусу, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Ивуарийский форвард попытался догнать «злоумышленника», но тот успел скрыться. Интересно, что стражи правопорядка даже не предприняли попытку догнать вора.
Кроме того, данный смельчак выставил кепку на продажу в Instagram. Хотя не уточнил, за какую сумму готов расстаться со своим трофеем.
Напомним, что первое поражение в национальном чемпионате «Кайрат» потерпел в выездном матче 11-го тура с «Атырау» (1:2).
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