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8 мая 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Украденная» кепка Жерара Гоу выставлена на продажу

11-й тур чемпионата Казахстана по футболу оказался примечателен не только первым поражением «Кайрата» в сезоне, но и тем, что у форварда алматинцев Жерара Гоу украли кепку, когда он направлялся к автобусу, передает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел когда ивуарийский футболист направлялся к автобусу после матча с Атырау. Увеличить
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Ивуарийский форвард попытался догнать «злоумышленника», но тот успел скрыться. Интересно, что стражи правопорядка даже не предприняли попытку догнать вора.

Кроме того, данный смельчак выставил кепку на продажу в Instagram. Хотя не уточнил, за какую сумму готов расстаться со своим трофеем.

Напомним, что первое поражение в национальном чемпионате «Кайрат» потерпел в выездном матче 11-го тура с «Атырау» (1:2).

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