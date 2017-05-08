Неймар и второй тренер «Барселоны» Унсуэ повздорили на тренировке
Между нападающим «Барселоны» Неймаром и вторым тренером «Барселоны» Хуаном Карлосом Унсуэ произошел конфликт.
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Инцидент случился на очередной тренировке. Тренер обратился к Неймару, чтобы дать ему указания, однако футболист воспринял это с явным недовольством.
Унсуэ раскритиковал игрока за его жизнь вне поля и призвал Неймара больше сконцентрироваться на спортивных задачах, сообщает Mundo Deportivo.
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