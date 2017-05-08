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8 мая 2017, 11:05 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Неймар и второй тренер «Барселоны» Унсуэ повздорили на тренировке

Между нападающим «Барселоны» Неймаром и вторым тренером «Барселоны» Хуаном Карлосом Унсуэ произошел конфликт.

Между нападающим Барселоны <span class=error>Неймаром</span> и вторым тренером Барселоны Хуаном <span class=error>Карлосом</span> <span class=error>Унсуэ</span> произошел конфликт. Увеличить
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Инцидент случился на очередной тренировке. Тренер обратился к Неймару, чтобы дать ему указания, однако футболист воспринял это с явным недовольством.

Унсуэ раскритиковал игрока за его жизнь вне поля и призвал Неймара больше сконцентрироваться на спортивных задачах, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее вице-президент «Барселоны» Жорди Местре рассказал о преемнике Луиса Энрике на посту главного тренера клуба. Среди кандидатов упоминались Хуан Карлос Унсуэ, а также Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Рональд Куман («Эвертон»).

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