Неймар и второй тренер «Барселоны» Унсуэ повздорили на тренировке

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Инцидент случился на очередной тренировке. Тренер обратился к Неймару, чтобы дать ему указания, однако футболист воспринял это с явным недовольством.

Унсуэ раскритиковал игрока за его жизнь вне поля и призвал Неймара больше сконцентрироваться на спортивных задачах, сообщает Mundo Deportivo.