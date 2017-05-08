«Интер» готов платить Симеоне или Конте € 15 млн за сезон

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Corriere dello Sport сообщает, что нерадзурри выдвинули условия наставнику «Челси» Антонио Конте и рулевому мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

По данным источника, владельцы «Интера» готовы предложить итальянцу или аргентинцу контракт на сумму в € 15 млн за сезон. Договор также будет включать в себя различные бонусы, связанные с результатами, трофеями, а также гарантии инвестиций в команду.

После окончания сезона в АПЛ и Лиги чемпионов руководство «Интера» попытается убедить Конте или Симеоне принять возглавить команжу. Ранее сообщалось, что аргентинцу предложили самому выдвинуть условия по контракту.

Если договориться с этими тренерами не получится, миланцы рассмотрят кандидатуры Лучано Спаллетти, Леонарду Жардима, Паулу Соузы, Чезаре Пранделли и Эусебио Ди Франческо.