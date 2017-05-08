Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29676081/
8 мая 2017, 10:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» готов платить Симеоне или Конте € 15 млн за сезон

Руководство миланского «Интера» по-прежнему хочет сменить главного тренера по окончании сезона.

Руководство миланского <span class=error>Интера</span> <nobr>по-прежнему</nobr> хочет сменить главного тренера по окончании сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Corriere dello Sport сообщает, что нерадзурри выдвинули условия наставнику «Челси» Антонио Конте и рулевому мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

По данным источника, владельцы «Интера» готовы предложить итальянцу или аргентинцу контракт на сумму в € 15 млн за сезон. Договор также будет включать в себя различные бонусы, связанные с результатами, трофеями, а также гарантии инвестиций в команду.

После окончания сезона в АПЛ и Лиги чемпионов руководство «Интера» попытается убедить Конте или Симеоне принять возглавить команжу. Ранее сообщалось, что аргентинцу предложили самому выдвинуть условия по контракту.

Если договориться с этими тренерами не получится, миланцы рассмотрят кандидатуры Лучано Спаллетти, Леонарду Жардима, Паулу Соузы, Чезаре Пранделли и Эусебио Ди Франческо.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов