«Интер» готов платить Симеоне или Конте € 15 млн за сезон
Руководство миланского «Интера»
по-прежнему хочет сменить главного тренера по окончании сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Corriere dello Sport сообщает, что нерадзурри выдвинули условия наставнику «Челси» Антонио Конте и рулевому мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
По данным источника, владельцы «Интера» готовы предложить итальянцу или аргентинцу контракт на сумму в € 15 млн за сезон. Договор также будет включать в себя различные бонусы, связанные с результатами, трофеями, а также гарантии инвестиций в команду.
После окончания сезона в АПЛ и Лиги чемпионов руководство «Интера» попытается убедить Конте или Симеоне принять возглавить команжу. Ранее сообщалось, что аргентинцу предложили самому выдвинуть условия по контракту.
Если договориться с этими тренерами не получится, миланцы рассмотрят кандидатуры Лучано Спаллетти, Леонарду Жардима, Паулу Соузы, Чезаре Пранделли и Эусебио Ди Франческо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter