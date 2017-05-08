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8 мая 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Колумбийский футболист Гутьеррес скончался на 22-м году жизни в результате ДТП

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Защитник колумбийского футбольного клуба «Атлетико Уила» Эдуард Гутьеррес скончался на 22-м году жизни из-за полученных в результате автомобильной аварии травм. Об этом сообщает колумбийское издание El heraldo.

Игрок попал в аварию 7 мая в колумбийской Уиле. Автомобилем, который врезался в дерево, управляла подруга футболиста, о состоянии который не сообщается. олумбийский футболист умер в госпитале, спустя несколько часов после происшествия.

Гутьеррес выступал за «Атлетико Уилу» с 2015 года, проведя за команду в общей сложности 19 матчей. В 2017 году на его счету девять игр.
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