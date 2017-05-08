Колумбийский футболист Гутьеррес скончался на 22-м году жизни в результате ДТП

Игрок попал в аварию 7 мая в колумбийской Уиле. Автомобилем, который врезался в дерево, управляла подруга футболиста, о состоянии который не сообщается. олумбийский футболист умер в госпитале, спустя несколько часов после происшествия.

Гутьеррес выступал за «Атлетико Уилу» с 2015 года, проведя за команду в общей сложности 19 матчей. В 2017 году на его счету девять игр.