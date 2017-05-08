«Руководство “Шахтера” издевается над своими игроками»

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Кахабер Цхададзе, главный тренер «Кайрата»:

-В этом матче футбола не было и не может быть. На этом огороде в футбол играть невозможно. Мы очень плохо адаптировались, характер «Атырау» оказался сильнее, бороться с этим полем им было легче. Наши не смогли перебороть себя. Получили то, что получили — забили в свои ворота. Еще раз повторюсь, на этом огороде футбола не было и невозможно играть здесь в футбол. 90 минут была непонятная игра, борьба. «Атырау» сильнее проявил характер, потому мы и проиграли.

Илья Воротников, защитник «Иртыша»:

— На предыгровой тренировке, когда мы вышли на поле, стало понятно, что игра будет тяжелой и победить в ней можно будет за счет характера и самоотдачи.

Считаю, что руководство клуба издевается над ними, заставляя их играть на таком поле. Я думаю, они могли бы выступать намного лучше, если бы не те условия, в которых им приходиться проводить матчи.

Ваит Талгаев, главный тренер «Тараза»:

— Хотел бы извиниться перед болельщиками и общественностью за результат игры. Уступить, играя против десятерых на протяжении 70-ти минут — в моей практике впервые. Нельзя было пропускать гол в раздевалку. Куда все полезли? Оголили пространство.

Вахид Масудов главный тренер «Акжайыка»:

— Уже не в первый раз у нас, как бы нашим ребятам не хватает опыта, многие пришли к нам с первой лиги, и честно говоря, все это сказывается. По игре и по качеству у меня претензий больших нет, команда старалась, играла, но в который раз нас подводят, не чувствуем ритм, где надо плотно играть с соперником, и когда мы владеем мячом, тогда мы играем, когда противник владеет надо чуть перестраиваться и играть пожёстче.

Тимур Досмагамбетов, полузащитник «Окжетпеса»:

— Не праздновал гол, потому что с уважением отношусь к «Таразу», к их болельщикам. Ведь именно из этого клуба я попал в сборную Казахстана!