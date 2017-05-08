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8 мая 2017, 2:01 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Бэйл принял решение покинуть «Реал» грядущим летом

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил своему агенту о желании покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Don Balon.

Полузащитник мадридского Реала <span class=error>Гарет</span> <span class=error>Бэйл</span> сообщил своему агенту о желании покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Don Balon. Увеличить
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Согласно источнику, игрок сборной Уэльса готов рассмотреть предложения от «Челси», «Баварии» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что минувшим летом валлийца пытался заполучить «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист «сливочных» провел во всех турнирах 26 матчей, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Бэйла в 90 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

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