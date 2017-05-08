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8 мая 2017, 1:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бенфика» обыграла «Риу Ави» и продлила беспроигрышную серию в чемпионате Португалии

Футболисты «Бенфики» обыграли «Риу Аве» в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

Футболисты <span class=error>Бенфики</span> обыграли Риу <span class=error>Аве</span> в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Вила-ду-Конди, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Рауль Хименес (75-я минута).

«Бенфика», не проигрывающая в национальном чемпионате уже 13 матчей, с 78 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Порту» на пять баллов за два тура до конца. «Риу Ави», в активе которого 45 очков идет седьмым.

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