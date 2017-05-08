«Бенфика» обыграла «Риу Ави» и продлила беспроигрышную серию в чемпионате Португалии
Футболисты «Бенфики» обыграли «Риу Аве» в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в
«Бенфика», не проигрывающая в национальном чемпионате уже 13 матчей, с 78 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Порту» на пять баллов за два тура до конца. «Риу Ави», в активе которого 45 очков идет седьмым.
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