«Ницца» уступила «Марселю» и потеряла шансы на чемпионство

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В составе марсельцев отличились Бафетимби Гомис и Патрис Эвра. У «Ниццы» гол в активе Марио Балотелли.

«Марсель» набрал 58 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Ниццы» 77 очков и третье место. Команда некоторое время лидировала в чемпионате Франции, но после этого поражения лишилась теоретических шансов на чемпионство.