«Ницца» уступила «Марселю» и потеряла шансы на чемпионство
Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ниццей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу «Ниццы».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе марсельцев отличились Бафетимби Гомис и Патрис Эвра. У «Ниццы» гол в активе Марио Балотелли.
«Марсель» набрал 58 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Ниццы» 77 очков и третье место. Команда некоторое время лидировала в чемпионате Франции, но после этого поражения лишилась теоретических шансов на чемпионство.
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Люсьен Фавр
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter