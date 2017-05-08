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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29674575/
8 мая 2017, 0:36 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Ницца» уступила «Марселю» и потеряла шансы на чемпионство

Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ниццей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу «Ниццы».

Матч 36-го тура чемпионата Франции между Марселем и Ниццей завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу Ниццы. Увеличить
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В составе марсельцев отличились Бафетимби Гомис и Патрис Эвра. У «Ниццы» гол в активе Марио Балотелли.

«Марсель» набрал 58 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Ниццы» 77 очков и третье место. Команда некоторое время лидировала в чемпионате Франции, но после этого поражения лишилась теоретических шансов на чемпионство.

7.05.2017 22:00 основной раунд: 36-й тур Velodrome
Марсель 2:1 Ницца
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Руди Гарсия Люсьен Фавр
Голы
21′ Бафетимби Гомис 18
66′ Патрис Эвра 21
9 Марио Балотелли 50′
Составы
90+3′ Йоан Пеле 16
59′ Хироки Сакаи 2
Жорже Пиреш Роланду 6
Патрис Эвра 21
67′ Род Фанни 24
Морган Сансон 8
Вильям Венкер 19
47′ Димитри Пайет 11
Бафетимби Гомис 18
17′ Флориан Товен 26
34′ 88′ Реми Кабелла 7
Буна Сарр 17
70′ Максим Лопес 27
Андре-Франк Замбо 29
30 Йоан Кардиналь
4 Поль Байс
29 Далберт
31 Бонфим Коста Сантос Данте 62′
2 Арно Суке
5 Юнес Беланда
6 Жан-Микаэль Сери
9 Марио Балотелли
21 Рикарду Перейра 58′
22 Анастасиос Донис
13 Валентен Эйсерик 83′
11 Бассем Срарфи
26 Венсан Козьелло 75′
10 Микаэль Ле Биан
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 5
4 Угловые 5
15 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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