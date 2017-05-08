«Малага» обыграла «Сельту» и обошла её в таблице Примеры

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Счёт в матче на 26-й минуте открыл нападающий Хавьер Онтиверос, для которого этот гол стал первым в чемпионате Испании текущего сезона. На 56-й минуте полузащитник хозяев Ресио удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. Точку в матче на второй компенсированной минуте второго тайма поставил нападающий Сандро Рамирес, перешедший в «Малагу» летом 2016 года из «Барселоны».

Таким образом, «Малага» набрала 45 очков и сместила «Сельту» с 11-го места в таблице Примеры. Команда из Виго опустилась на 12-ю строчку, имея в своём активе 44 балла.