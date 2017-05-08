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8 мая 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Малага» обыграла «Сельту» и обошла её в таблице Примеры

«Малага» на своём поле нанесла поражение «Сельте» со счётом 3:0 в матче 36-го тура испанской Примеры.

Малага на своём поле нанесла поражение <span class=error>Сельте</span> со счётом 3:0 в матче 36-го тура испанской Примеры. Увеличить
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Счёт в матче на 26-й минуте открыл нападающий Хавьер Онтиверос, для которого этот гол стал первым в чемпионате Испании текущего сезона. На 56-й минуте полузащитник хозяев Ресио удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. Точку в матче на второй компенсированной минуте второго тайма поставил нападающий Сандро Рамирес, перешедший в «Малагу» летом 2016 года из «Барселоны».

Таким образом, «Малага» набрала 45 очков и сместила «Сельту» с 11-го места в таблице Примеры. Команда из Виго опустилась на 12-ю строчку, имея в своём активе 44 балла.

7.05.2017 21:45 основной раунд: 36-й тур La Rosaleda
Малага 3:0 Сельта
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мичел Эдуардо Бериссо
Голы
26′ Хавьер Онтиверос (Хосе Луис Ресио) 39
56′ Хосе Луис Ресио 14
90+2′ Сандро Рамирес (П. Хуан Карлос) 19
Составы
Идрисс Камени 1
Диего Льоренте 5
Федерико Рикка 15
Мигель Торрес Гомес 23
Луис Эрнандес 24
Игнасио Камачо 6
81′ Хосе Луис Ресио 14
Сандро Рамирес 19
75′ Хони 21
Перес Хуан Карлос 7
89′ Пабло Форнальс 31
Гонсало Кастро 11
85′ Хавьер Онтиверос 39
Серхио Гонтан Кеко 20
1 Серхио Альварес
20 Серхио Гомес
21 Карлес Планас
28 Папе Шейх Диоп 89′
5 Марсело Диас
15 Альваро Лемос 14′
7 Тео Бонгонда
12 Клаудио Бовю
22 Густаво Даниэль Кабраль 59′
24 Факундо Ронкалья
16 Руис Хосабед Санчес 80′ 30′
9 Йон Гвидетти 80′
23 Хосеп Сенье 70′
17 Эндрю Юльсагер
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 2
2 Угловые 1
13 Фолы 18
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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