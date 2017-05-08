«Малага» обыграла «Сельту» и обошла её в таблице Примеры
«Малага» на своём поле нанесла поражение «Сельте» со счётом 3:0 в матче 36-го тура испанской Примеры.
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Счёт в матче на 26-й минуте открыл нападающий Хавьер Онтиверос, для которого этот гол стал первым в чемпионате Испании текущего сезона. На 56-й минуте полузащитник хозяев Ресио удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. Точку в матче на второй компенсированной минуте второго тайма поставил нападающий Сандро Рамирес, перешедший в «Малагу» летом 2016 года из «Барселоны».
Таким образом, «Малага» набрала 45 очков и сместила «Сельту» с 11-го места в таблице Примеры. Команда из Виго опустилась на 12-ю строчку, имея в своём активе 44 балла.
Главные тренеры
|Мичел
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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