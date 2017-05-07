Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29674432/
7 мая 2017, 23:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Балотелли впервые в карьере забил 15 голов за сезон в национальном чемпионате

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сравнял счет в выездном матче 36-го тура французской Лиги 1 «Марселем», отличившись на 50-й минуте.

Нападающий Ниццы <span class=error>Марио</span> Балотелли сравнял счет в выездном матче 36-го тура французской Лиги 1 Марселем отличившись на 50-й минуте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Балотелли забил 15-й гол в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 и установил личный рекорд. Никогда прежде Балотелли не забивал больше 14 голов за сезон в национальном чемпионате.

Ницца
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Мотта и Ди Мария дисквалифицированы на два матча за удаления в игре с «Ниццей»

Мотта и Ди Мария дисквалифицированы на два матча за удаления в игре с «Ниццей»

Полузащитники «ПСЖ» Тьягго Мотта и Анхель Ди Мария решением дисциплинарного комитета получили по два матча дисквалификации за удаления в гостевой встречи 35-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:3), сообщает L`Equipe.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов