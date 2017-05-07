Балотелли впервые в карьере забил 15 голов за сезон в национальном чемпионате
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сравнял счет в выездном матче 36-го тура французской Лиги 1 «Марселем», отличившись на 50-й минуте.
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Балотелли забил 15-й гол в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 и установил личный рекорд. Никогда прежде Балотелли не забивал больше 14 голов за сезон в национальном чемпионате.
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