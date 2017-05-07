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7 мая 2017, 23:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Милан» и вышла на второе место в чемпионате Италии

«Рома» разгромила «Милан» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

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Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

У «Ромы» дубль оформил Эдин Джеко, по разу отличились Стефан Эль-Шаарави и Даниэле Де Росси, реализовавший пенальти. Единственный мяч «Милана» забил Марио Пашалич.

7.05.2017 21:45 основной раунд: 35-й тур Giuseppe Meazza
Милан 1:4 Рома
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Лучано Спаллетти
Голы
76′ Марио Пашалич (Л. Окампос) 80
9 Эдин Джеко (М. Салах) 8′
9 Эдин Джеко (Л. Паредес) 28′
92 Стефан Эль-Шаарави (Э. Джеко) 78′
16 Даниэле Де Росси 87′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Маттиа Де Шильо 2
Кристиан Сапата 17
86′ Габриэль Палетта 29
Жерар Деулофеу 7
Марио Пашалич 80
Хесус Хоакин Сусо 8
59′ Джанлука Лападула 9
48′ 69′ Леонель Ванджони 21
77′ Лукас Окампос 11
45′ Матиас Фернандес 14
63′ Андреа Бертолаччи 91
88′ Хосе Соса 23
Густаво Гомес 15
1 Войчех Щенсны
3 Гильерме Жуан Жезус
20 Федерико Фасио
33 Эмерсон
44 Константинос Манолас 63′
5 Леандро Паредес
16 Даниэле Де Росси
11 Мохамед Салах
4 Раджа Наингголан 72′
7 Клеман Гренье
8 Диего Перотти 60′
92 Стефан Эль-Шаарави
9 Эдин Джеко 84′
13 Бруну Перес
Статистика
4 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 24
2 Удары в створ 10
9 Угловые 7
12 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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