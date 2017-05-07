«Рома» разгромила «Милан» и вышла на второе место в чемпионате Италии
«Рома» разгромила «Милан» в матче 35-го тура итальянской Серии А.
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Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
У «Ромы» дубль оформил Эдин Джеко, по разу отличились Стефан
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Лучано Спаллетти
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|24
|2
|Удары в створ
|10
|9
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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