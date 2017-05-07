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7 мая 2017, 23:24 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Вардар» стал чемпионом Македонии

Определился чемпион Македонии нынешнего сезона. Титул завоевал «Вардар».

Определился чемпион Македонии нынешнего сезона. Титул завоевал <span class=error>Вардар</span>. Увеличить
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В 32-м туре команда из Скопье разгромила клуб «Македония ГП» со счетом 6:0 и стала недосягаемой для конкурентов.

Для «Вардара» это третий титул чемпиона Македонии подряд и 11-й в истории.

Чемпионат Македонии

32-й тур

«Вардар» — «Македония ГП» — 6:0.

Вардар
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