«Вардар» стал чемпионом Македонии
Определился чемпион Македонии нынешнего сезона. Титул завоевал «Вардар».
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В 32-м туре команда из Скопье разгромила клуб «Македония ГП» со счетом 6:0 и стала недосягаемой для конкурентов.
Для «Вардара» это третий титул чемпиона Македонии подряд и 11-й в истории.
Чемпионат Македонии
32-й тур
«Вардар» — «Македония ГП» — 6:0.
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