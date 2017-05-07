Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» со счетом 6:0

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В составе победителей дубль сделал Денис Гармаш. Также отличились Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Николай Морозюк и Виктор Цыганков. «Александрия» с пятой минуты играла в меньшинстве после удаления Сергея Симинина.

Напомним, что чемпионство досрочно себе обеспечил донецкий «Шахтер». «Динамо» на втором месте — 61 очко. «Александрия» с 37 очками идет пятой.