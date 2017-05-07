Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» со счетом 6:0
Матч 28-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Александрией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча — 6:0 в пользу «Динамо».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей дубль сделал Денис Гармаш. Также отличились Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Николай Морозюк и Виктор Цыганков. «Александрия» с пятой минуты играла в меньшинстве после удаления Сергея Симинина.
Напомним, что чемпионство досрочно себе обеспечил донецкий «Шахтер». «Динамо» на втором месте — 61 очко. «Александрия» с 37 очками идет пятой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter