«Бешикташ» упустил победу над «Фенербахче» на последних минутах
В матче 30-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» принимал «Фенербахче».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На первой компенсированной минуте первого тайма точный удар Венсана Абубакара вывел хозяев вперёд в счёте, однако «Фенербахче» счёт сравнял благодаря автоголу Марсело на четвёртой компенсированной минуте второго тайма.
«Бешикташ» набрал 65 очков, закрепившись на первом месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (57) занимает третье место. На втором месте остаётся «Истанбул Башакшехир» (63).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter