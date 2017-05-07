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7 мая 2017, 21:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бешикташ» упустил победу над «Фенербахче» на последних минутах

В матче 30-го тура чемпионата Турции «Бешикташ» принимал «Фенербахче».

В матче 30-го тура чемпионата Турции Бешикташ принимал Фенербахче. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На первой компенсированной минуте первого тайма точный удар Венсана Абубакара вывел хозяев вперёд в счёте, однако «Фенербахче» счёт сравнял благодаря автоголу Марсело на четвёртой компенсированной минуте второго тайма.

«Бешикташ» набрал 65 очков, закрепившись на первом месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Фенербахче» (57) занимает третье место. На втором месте остаётся «Истанбул Башакшехир» (63).

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