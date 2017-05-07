Венгер прервал серии Особенного. «Арсенал» обыграл «МЮ»

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МИР ОТ ЖОЗЕ КАК «ПРИГОВОР»?

Долгие годы Моуринью и Венгер были непримиримыми врагами, соревновались перед каждым очным противостоянием (да и не только) в колкостях и едкости, но в этом сезоне что-то пошло не так. Перед ноябрьским матчем на «Олд Траффорд» два тренера вдруг пожали друг другу руки, а перед новой воскресной игрой и вовсе чуть ли не рассыпались во взаимных комплиментах. Француз выражал готовность окончательно помириться с Особенным, а тот ответил взаимностью и добавил: «Надеюсь, Венгер останется в «Арсенале».

«Все прекрасно, так и должно быть!» — скажете вы. Возможно, будете правы. Но у английской прессы на все происходящее оказалось абсолютно другое мнение. Такое поведение Моуринью она расценила не иначе как осознание им безвыходного положения Венгера. «Раз португалец перестал вести словесную войну — значит, он больше не считает главного тренера “Арсенала” серьезным соперником», — резюмировали британские СМИ и вспомнили, что такое же потепление когда-то случилось в истории взаимоотношений позднего Алекса Фергюсона с французом, когда лондонский клуб начал вчистую проигрывать «МЮ» борьбу за титул.

И доля логики во всем этом действительно есть. Мы же прекрасно видим, что характер Моуринью не становится проще с годами. Он по-прежнему готов воевать с теми, кто ему мешает: с критиками и соперниками, с судьями и ассоциацией. И даже — с календарем.

ЕВРОКУКОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ «МЮ» И 19-ЛЕТНИЙ ДЕБЮТАНТ

Ох уж этот календарь! Не проходит и дня, чтобы главный тренер «МЮ» не пожаловался на жесткий график, обрушившийся во второй части сезона на команду (словно в первый раз). Приходится ей действительно трудно, положение усугубляют борьба на два фронта и обильное количество травмированных. И Жозе решил не разрываться: он уже давно заявил, а на предматчевой пресс-конференции лишь повторил, что Лига Европы — приоритетный турнир для клуба, поскольку через него будет проще попасть в Лигу чемпионов.

Правда, дневная потеря очков «Ливерпулем», еще одного претендента на попадание в четверку, сделала шансы «красных дьяволов» подняться выше не такими уж и призрачными. Однако стартовый состав «Юнайтед» к моменту финального свистка на «Энфилде» был уже сформирован. Удивлял он не так уж и сильно, ведь Моуринью изначально говорил о намерении провести масштабную ротацию перед встречей с «Сельтой». В результате на поле с первых минут появились лишь трое из тех, кто сыграл в четверг в Виго. А на замене остались и Рэшфорд, и Байи, и Блинд, и Лингард, и даже Погба.

В центре обороны Моуринью выпустил Джонса и Смоллинга, которые только-только вернулись в общую группу, а главный же сюрприз ждал болельщиков на правом фланге, где оказался юный Туанзебе, дебютировавший в премьер-лиге. Между прочим, он «однокашник» и друг другого студента — Рэшфорда. Социальные сети сразу запестрели детскими фотографиями двух манчестерских воспитанников, а в голове всплыла недавняя шутка Особенного, который еще в конце апреля после многочисленных травм хотел выставить Туанзебе, а сам выйти в паре вместе с ним.

АБСОЛЮТНО РАВНЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

И смотрелся 19-летний защитник, кстати, до перерыва очень даже зрело, несмотря на то, что оказался не на совсем своей позиции. Он и в борьбе не уступал, и вверху мяч снимал, и в отборах успевал, а под конец тайма даже осмелел и принялся подключаться к атакам, успев заработать штрафной на чужой половине.

Голов зрители за стартовые 45 минут так и не увидели, но скучно все равно не было. «Арсенал», действовавший преимущественно первым номером, и «МЮ», отвечавший контрвыпадами и искавший ошибки соперника, показывали приличные скорости, успели создать по два хороших момента. Лондонцы — усилиями Алексиса Санчеса и Рэмси, гости — благодаря рвению Руни и Марсьяля. Однако Де Хеа совершил два эффектных спасительных прыжка в дальний угол, не уступил ему в надежности и Чех.

И лучшими в первом тайме стали именно вратари.

ПОБЕДНЫЙ ВСПЛЕСК «АРСЕНАЛА»

А вторая половина началась с дуплета лондонцев. Если первый гол Джаки стал делом случая — мяч после дальнего удара попал в спину Эрреры, и рикошет дезориентировал Де Хеа, то второй, через три минуты, оказался уже следствием ошибки центральных защитников, упустивших во вратарской Уэлбека после навеса.

Ответить чем-либо интересным «МЮ» так и не смог. Моуринью спешно бросил в бой Лингарда и Рэшфорда, но было уже поздно — ни одного стоящего момента «красные дьяволы» до финального свистка так и не создали. Впрочем, третьей заменой, выходом на поле еще одного дебютанта Мактоминэя, Жозе показал все, что он думает об этом матче.

Венгер во второй раз в карьере обыгрывает Особенного, но впервые — в рамках премьер-лиги. А «Арсенал» все-таки сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон. Возможно, это станет для французского главного тренера неким спасательным кругом, если, конечно же, решение о его будущем в клубе еще не принято.

Что же касается «МЮ»: чего он хотел, то и получил. Раз в приоритетах — Лига Европы, значит, там и следует ждать от команды другого результата. Хотя длительную беспроигрышную серию, прервавшуюся на отметке в 25 матчей, все же жаль.