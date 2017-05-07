Венгер прервал серии Особенного. «Арсенал» обыграл «МЮ»
Лондонцы в домашних стенах взяли верх над «Манчестер Юнайтед», прервав его длительную шестимесячную беспроигрышную серию в чемпионате. А Арсен Венгер впервые в карьере (за 13 матчей) обыграл Жозе Моуринью в рамках
премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
МИР ОТ ЖОЗЕ КАК «ПРИГОВОР»?
Долгие годы Моуринью и Венгер были непримиримыми врагами, соревновались перед каждым очным противостоянием (да и не только) в колкостях и едкости, но в этом сезоне
«Все прекрасно, так и должно быть!» — скажете вы. Возможно, будете правы. Но у английской прессы на все происходящее оказалось абсолютно другое мнение. Такое поведение Моуринью она расценила не иначе как осознание им безвыходного положения Венгера. «Раз португалец перестал вести словесную войну — значит, он больше не считает главного тренера “Арсенала” серьезным соперником», — резюмировали британские СМИ и вспомнили, что такое же потепление
И доля логики во всем этом действительно есть. Мы же прекрасно видим, что характер Моуринью не становится проще с годами. Он
ЕВРОКУКОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ «МЮ» И 19-ЛЕТНИЙ ДЕБЮТАНТ
Ох уж этот календарь! Не проходит и дня, чтобы главный тренер «МЮ» не пожаловался на жесткий график, обрушившийся во второй части сезона на команду (словно в первый раз). Приходится ей действительно трудно, положение усугубляют борьба на два фронта и обильное количество травмированных. И Жозе решил не разрываться: он уже давно заявил, а на предматчевой
Правда, дневная потеря очков «Ливерпулем», еще одного претендента на попадание в четверку, сделала шансы «красных дьяволов» подняться выше не такими уж и призрачными. Однако стартовый состав «Юнайтед» к моменту финального свистка на «Энфилде» был уже сформирован. Удивлял он не так уж и сильно, ведь Моуринью изначально говорил о намерении провести масштабную ротацию перед встречей с «Сельтой». В результате на поле с первых минут появились лишь трое из тех, кто сыграл в четверг в Виго. А на замене остались и Рэшфорд, и Байи, и Блинд, и Лингард, и даже Погба.
В центре обороны Моуринью выпустил Джонса и Смоллинга, которые
АБСОЛЮТНО РАВНЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ
И смотрелся 19-летний защитник, кстати, до перерыва очень даже зрело, несмотря на то, что оказался не на совсем своей позиции. Он и в борьбе не уступал, и вверху мяч снимал, и в отборах успевал, а под конец тайма даже осмелел и принялся подключаться к атакам, успев заработать штрафной на чужой половине.
Голов зрители за стартовые 45 минут так и не увидели, но скучно все равно не было. «Арсенал», действовавший преимущественно первым номером, и «МЮ», отвечавший контрвыпадами и искавший ошибки соперника, показывали приличные скорости, успели создать по два хороших момента. Лондонцы — усилиями Алексиса Санчеса и Рэмси, гости — благодаря рвению Руни и Марсьяля. Однако Де Хеа совершил два эффектных спасительных прыжка в дальний угол, не уступил ему в надежности и Чех.
И лучшими в первом тайме стали именно вратари.
ПОБЕДНЫЙ ВСПЛЕСК «АРСЕНАЛА»
А вторая половина началась с дуплета лондонцев. Если первый гол Джаки стал делом случая — мяч после дальнего удара попал в спину Эрреры, и рикошет дезориентировал Де Хеа, то второй, через три минуты, оказался уже следствием ошибки центральных защитников, упустивших во вратарской Уэлбека после навеса.
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Венгер во второй раз в карьере обыгрывает Особенного, но впервые — в рамках
Что же касается «МЮ»: чего он хотел, то и получил. Раз в приоритетах — Лига Европы, значит, там и следует ждать от команды другого результата. Хотя длительную беспроигрышную серию, прервавшуюся на отметке в 25 матчей, все же жаль.
|7.05.2017 18:00
|основной раунд: 36-й тур
|Emirates Stadium
|Арсенал
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
|Арсен Венгер
|Жозе Моуринью
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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