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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29673419/
7 мая 2017, 20:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Фрайбург» обыграл «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу

Футболисты «Фрайбурга» нанесли поражение «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Футболисты Фрайбурга нанесли поражение <span class=error>Шальке</span> в матче 32-го тура чемпионата Германии. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Флориан Нидерлехнер (22-я, 31-я минуты, второй мяч с пенальти).

«Фрайбург» набрал 47 очков и поднялся в чемпионате на пятое место, дающее право выступить в ЛиГе Европы в следующем сезоне. «Шальке» с 41 баллом замыкает первую десятку.

7.05.2017 18:30 основной раунд: 32-й тур Schwarzwald-Stadion
Фрайбург 2:0 Шальке-04
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Кристиан Штрайх Маркус Вайнцирль
Голы
22′ Флориан Нидерлехнер (Я. Хаберер) 7
31′ Флориан Нидерлехнер 7
Составы
Александр Шволов 1
Александр Игневски 2
Мануэль Гульде 5
Марк-Олифер Кемпф 20
Кристиан Гюнтер 30
Амир Абраши 6
Яник Хаберер 19
Николас Хефлер 27
88′ Онур Булут 11
Паскаль Штенцель 15
75′ Флориан Нидерлехнер 7
Винченцо Грифо 32
69′ Максимиллиан Филипп 26
Нильс Петерсен 18
1 Ральф Ферманн
4 Бенедикт Хеведес 46′
6 Сеад Колашинац
23 Хорхе Андухар Коке
24 Хольгер Бадштубер
8 Леон Горецка
10 Набиль Бенталеб
19 Гвидо Бургшталлер
11 Евгений Коноплянка 61′
33 Донис Авдияй 63′
17 Бенжамен Стамбули 45′
25 Клас-Ян Хюнтелар
18 Даниэль Калиджури 76′
9 Франко Ди Санто
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 3
2 Угловые 4
14 Фолы 13
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роберт Кампка (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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