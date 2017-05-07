«Фрайбург» обыграл «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Флориан Нидерлехнер (22-я, 31-я минуты, второй мяч с пенальти).

«Фрайбург» набрал 47 очков и поднялся в чемпионате на пятое место, дающее право выступить в ЛиГе Европы в следующем сезоне. «Шальке» с 41 баллом замыкает первую десятку.