«Фрайбург» обыграл «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу
Футболисты «Фрайбурга» нанесли поражение «Шальке» в матче 32-го тура чемпионата Германии.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье во Фрайбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Флориан Нидерлехнер (22-я, 31-я минуты, второй мяч с пенальти).
«Фрайбург» набрал 47 очков и поднялся в чемпионате на пятое место, дающее право выступить в ЛиГе Европы в следующем сезоне. «Шальке» с 41 баллом замыкает первую десятку.
|7.05.2017 18:30
|основной раунд: 32-й тур
|Schwarzwald-Stadion
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Маркус Вайнцирль
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Роберт Кампка (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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