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7 мая 2017, 20:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: «Арсенал» не был лучше «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Арсенал одержал победу над Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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«Разочарован результатом, но не игрой «МЮ». Мне понравилось, как действовали мои игроки и в индивидуальных, и в командных действиях. Мы проиграли, потому что не забили. У нас были великолепные шансы на гол до того, как соперник отличился. «Арсеналу» повезло с голами.

Не могу просить большего от тех игроков, которые не сыграли ни минуты в предыдущие недели — Джонс, Смоллинг и Мата сыграли отлично. Команда сыграла организованно и хорошо. Мы старились выиграть и хорошо защищались. На мой взгляд, сегодня «Арсенал» не был лучше нас, — цитирует Моуринью BBC Sport.

7.05.2017 18:00 основной раунд: 36-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Жозе Моуринью
Голы
54′ Гранит Джака (А. Окслейд-Чемберлен) 29
57′ Дэнни Уэлбек (А. Окслейд-Чемберлен) 23
Составы
Петр Чех 33
67′ Лоран Косьельни 6
Роб Холдинг 16
Начо Монреаль 18
Киран Гиббс 3
Аарон Рэмси 8
Алексис Санчес 7
Месут Езил 11
84′ Алекс Окслейд-Чемберлен 15
Эктор Бельерин 24
76′ Гранит Джака 29
Франсис Кокелен 34
84′ Дэнни Уэлбек 23
Оливье Жиру 12
1 Давид де Хеа
38 Аксель Туанзебе
36 Маттео Дармиан
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг
11 Антони Марсьяль
10 Уэйн Руни
16 Майкл Кэррик
22 Генрих Мхитарян 61′
14 Джесси Лингард
8 Хуан Мануэль Мата 84′
39 Скотт Мактоминэй
21 Андер Агуэра Эррера 63′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 4
5 Угловые 9
14 Фолы 10
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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