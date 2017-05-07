Моуринью: «Арсенал» не был лучше «Манчестер Юнайтед»

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«Разочарован результатом, но не игрой «МЮ». Мне понравилось, как действовали мои игроки и в индивидуальных, и в командных действиях. Мы проиграли, потому что не забили. У нас были великолепные шансы на гол до того, как соперник отличился. «Арсеналу» повезло с голами.

Не могу просить большего от тех игроков, которые не сыграли ни минуты в предыдущие недели — Джонс, Смоллинг и Мата сыграли отлично. Команда сыграла организованно и хорошо. Мы старились выиграть и хорошо защищались. На мой взгляд, сегодня «Арсенал» не был лучше нас, — цитирует Моуринью BBC Sport.