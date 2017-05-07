Моуринью: «Арсенал» не был лучше «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии.
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«Разочарован результатом, но не игрой «МЮ». Мне понравилось, как действовали мои игроки и в индивидуальных, и в командных действиях. Мы проиграли, потому что не забили. У нас были великолепные шансы на гол до того, как соперник отличился. «Арсеналу» повезло с голами.
Не могу просить большего от тех игроков, которые не сыграли ни минуты в предыдущие недели — Джонс, Смоллинг и Мата сыграли отлично. Команда сыграла организованно и хорошо. Мы старились выиграть и хорошо защищались. На мой взгляд, сегодня «Арсенал» не был лучше нас, — цитирует Моуринью BBC Sport.
|7.05.2017 18:00
|основной раунд: 36-й тур
|Emirates Stadium
|Арсенал
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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