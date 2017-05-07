Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29673248/
7 мая 2017, 20:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Арсенал» прервал 25-матчевую беспроигрышную серию МЮ в чемпионате Англии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Арсенал одержал победу над Манчестер Юнайтед со счетом 2:0 в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Забитыми мячами отметились Гранит Джака (54-я минута) и Дэнни Уэлбек (57).

«Манчестер Юнайтед» прервал серию без поражений в первенстве страны, которая составляла 25 матчей. В последний раз «Манчестер Юнайтед» проигрывал 23 октября в матче девятого тура против «Челси» (0:4).

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место, набрав 63 очка. «Манчестер Юнайтед» с 65 очками расположился строчкой выше, «Манчестер Сити», идущий четвертым, имеет в активе 69 очков. «Арсенал» провел на матч меньше, чем коллективы из Манчестера. Команда, которая займет четвертое место, сыграет в Лиге чемпионов будущего сезона, пятое-седьмое — в Лиге Европы, однако «Манчестер Юнайтед» имеет шансы попасть в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы нынешнего сезона.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 14 мая в гостях сыграет с «Тоттенхэмом». «Арсенал» следующий матч проведет 10 мая, в перенесенной игре 26-го тура команда на выезде встретится с «Саутгемптоном».

7.05.2017 18:00 основной раунд: 36-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Жозе Моуринью
Голы
54′ Гранит Джака (А. Окслейд-Чемберлен) 29
57′ Дэнни Уэлбек (А. Окслейд-Чемберлен) 23
Составы
Петр Чех 33
67′ Лоран Косьельни 6
Роб Холдинг 16
Начо Монреаль 18
Киран Гиббс 3
Аарон Рэмси 8
Алексис Санчес 7
Месут Езил 11
84′ Алекс Окслейд-Чемберлен 15
Эктор Бельерин 24
76′ Гранит Джака 29
Франсис Кокелен 34
84′ Дэнни Уэлбек 23
Оливье Жиру 12
1 Давид де Хеа
38 Аксель Туанзебе
36 Маттео Дармиан
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг
11 Антони Марсьяль
10 Уэйн Руни
16 Майкл Кэррик
22 Генрих Мхитарян 61′
14 Джесси Лингард
8 Хуан Мануэль Мата 84′
39 Скотт Мактоминэй
21 Андер Агуэра Эррера 63′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 4
5 Угловые 9
14 Фолы 10
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Кириленко доволен результатами жеребьевки для сборной России в отборе к КМ-2019

Парк Кубка конфедераций по футболу завершил работу в Сочи

"Рубин" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России