«Арсенал» прервал 25-матчевую беспроигрышную серию МЮ в чемпионате Англии

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Забитыми мячами отметились Гранит Джака (54-я минута) и Дэнни Уэлбек (57).

«Манчестер Юнайтед» прервал серию без поражений в первенстве страны, которая составляла 25 матчей. В последний раз «Манчестер Юнайтед» проигрывал 23 октября в матче девятого тура против «Челси» (0:4).

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место, набрав 63 очка. «Манчестер Юнайтед» с 65 очками расположился строчкой выше, «Манчестер Сити», идущий четвертым, имеет в активе 69 очков. «Арсенал» провел на матч меньше, чем коллективы из Манчестера. Команда, которая займет четвертое место, сыграет в Лиге чемпионов будущего сезона, пятое-седьмое — в Лиге Европы, однако «Манчестер Юнайтед» имеет шансы попасть в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы нынешнего сезона.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 14 мая в гостях сыграет с «Тоттенхэмом». «Арсенал» следующий матч проведет 10 мая, в перенесенной игре 26-го тура команда на выезде встретится с «Саутгемптоном».