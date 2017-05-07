«Сидней» стал чемпионом Австралии, обыграв в финале «Мельбурн Виктори»

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На 20-й минуте Бесарт Бериша вывел «Мельбурн» вперед. У «Сиднея» сравнял результат Райан Грант. В дальнейшем командам отличиться не удалось как в основное, так и в дополнительное время. В серии пенальти «Сидней» победил со счетом 4:2.

Чемпионат Австралии. Плей-офф

Финал

«Сидней» — «Мельбурн Виктори» — 1:1, по пенальти — 4:2.

Голы: Грант, 69 — Бериша, 20.