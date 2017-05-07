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7 мая 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Сидней» стал чемпионом Австралии, обыграв в финале «Мельбурн Виктори»

Финальный матч плей-офф чемпионата Австралии между «Сиднеем» и «Мельбурн Виктори» завершился победой «Сиднея» в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

Финальный матч <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата Австралии между Сиднеем и Мельбурн <span class=error>Виктори</span> завершился победой Сиднея в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Увеличить
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На 20-й минуте Бесарт Бериша вывел «Мельбурн» вперед. У «Сиднея» сравнял результат Райан Грант. В дальнейшем командам отличиться не удалось как в основное, так и в дополнительное время. В серии пенальти «Сидней» победил со счетом 4:2.

Чемпионат Австралии. Плей-офф

Финал

«Сидней» — «Мельбурн Виктори» — 1:1, по пенальти — 4:2.

Голы: Грант, 69 — Бериша, 20.
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