Марадона возглавил клуб второго дивизиона ОАЭ
Легендарный Диего Марадона вернулся к тренерской деятельности. Специалист возглавил клуб второго дивизиона ОАЭ «Аль-Фуджайра».
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Контракт сторон рассчитан на один год.
56-летний специалист в последний раз тренировал клуб «Аль-Васль», отработав в ОАЭ с 2011 по 2012 год. Также ранее Марадона возглавлял «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда) и сборную Аргентины.
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