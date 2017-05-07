Марадона возглавил клуб второго дивизиона ОАЭ

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Контракт сторон рассчитан на один год.

56-летний специалист в последний раз тренировал клуб «Аль-Васль», отработав в ОАЭ с 2011 по 2012 год. Также ранее Марадона возглавлял «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда) и сборную Аргентины.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just to confirm: This is Diego <a href="https://twitter.com/hashtag/Maradona?src=hash">#Maradona</a> - yes, *that* Diego Maradona - at <a href="https://twitter.com/Fuj_FC">@Fuj_FC</a>. One-year contract. <a href="https://twitter.com/NatSportUAE">@NatSportUAE</a> <a href="https://t.co/8uTj4iPdcS">pic.twitter.com/8uTj4iPdcS</a></p>— John McAuley (@_JMcAuley) <a href="https://twitter.com/_JMcAuley/status/861262377307828227">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>