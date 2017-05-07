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7 мая 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Марадона возглавил клуб второго дивизиона ОАЭ

Легендарный Диего Марадона вернулся к тренерской деятельности. Специалист возглавил клуб второго дивизиона ОАЭ «Аль-Фуджайра».

Легендарный Диего <span class=error>Марадона</span> вернулся к тренерской деятельности. Специалист возглавил клуб второго дивизиона <span class=error>ОАЭ</span> Аль-Фуджайра. Увеличить
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Контракт сторон рассчитан на один год.

56-летний специалист в последний раз тренировал клуб «Аль-Васль», отработав в ОАЭ с 2011 по 2012 год. Также ранее Марадона возглавлял «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда) и сборную Аргентины.
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