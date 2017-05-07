«Лион» выиграл у «Нанта» со счётом 3:2 и вышел на чистое 4-е место в Лиге 1

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Максвелл Корне, ещё один мяч забил Набиль Фекир, реализовавший пенальти. У гостей отличились Валентин Ронжье и Гийом Жилле.

«Лион» (60 очков) оторвался от «Бордо» (57 баллов) и вышел на чистое четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея при этом один матч в запасе. «Нант» (48 очков) находится на восьмой строчке.