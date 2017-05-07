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7 мая 2017, 20:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» выиграл у «Нанта» со счётом 3:2 и вышел на чистое 4-е место в Лиге 1

«Лион» выиграл у «Нанта» в матче 36-го тура французской Лиги 1.

Лион выиграл у Нанта в матче 36-го тура французской Лиги 1. Увеличить
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Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Максвелл Корне, ещё один мяч забил Набиль Фекир, реализовавший пенальти. У гостей отличились Валентин Ронжье и Гийом Жилле.

«Лион» (60 очков) оторвался от «Бордо» (57 баллов) и вышел на чистое четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея при этом один матч в запасе. «Нант» (48 очков) находится на восьмой строчке.

7.05.2017 18:00 основной раунд: 36-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 3:2 Нант
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Брюно Женезьо Консейсау Сержиу
Голы
65′ Набиль Фекир 18
70′ Максвел Гнали Корне 27
80′ Максвел Гнали Корне 27
28 Валентен Ронжье 19′
27 Гийом Жилле 75′
Составы
Антони Лопеш 1
Николя Нкулу 3
Эмануэль Маммана 4
Жереми Морель 15
Рафаэл да Силва 20
Мемфис Депай 9
Максим Гоналон 21
Люка Тузар 29
71′ Рашид Геззаль 11
Матье Вальбуэна 28
81′ Набиль Фекир 18
Жордан Ферри 12
62′ Александр Ляказетт 10
Максвел Гнали Корне 27
30 Максим Дюпе
3 Диегу Карлос 45′
6 Педру Алвес Лукас Лима
15 Лео Дюбуа
26 Коффи Джиджи
14 Амин Арит
27 Гийом Жилле
28 Валентен Ронжье
8 Адриен Томассон 86′
23 Сержиу Оливейра
9 Эмилиано Сала 81′
7 Жюль Илоки
22 Прежюс Накульма 63′
10 Ясин Бамму
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
9 Угловые 5
10 Фолы 20
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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