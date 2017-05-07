«Лион» выиграл у «Нанта» со счётом 3:2 и вышел на чистое 4-е место в Лиге 1
«Лион» выиграл у «Нанта» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
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Встреча проходила в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев дубль оформил Максвелл Корне, ещё один мяч забил Набиль Фекир, реализовавший пенальти. У гостей отличились Валентин Ронжье и Гийом Жилле.
«Лион» (60 очков) оторвался от «Бордо» (57 баллов) и вышел на чистое четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея при этом один матч в запасе. «Нант» (48 очков) находится на восьмой строчке.
|7.05.2017 18:00
|основной раунд: 36-й тур
|Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
|Брюно Женезьо
|Консейсау Сержиу
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|20
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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