Венгер впервые победил команду Моуринью в АПЛ

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Таким образом, главный тренер лондонской команды Арсен Венгер впервые одержал победу в матче чемпионата Англии над наставником Жозе Моуринью. Сегодняшняя встреча стала 13-й между командами Венгера и Моуринью в АПЛ. В предыдущих 12 встречах команда Моуринью побеждала в пяти случаях, а ещё семь игр завершались ничьей.

«Манчестер Юнайтед» (65 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал» (63) находится на шестой строчке.