Венгер впервые победил команду Моуринью в АПЛ
В матче 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своём поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.
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Таким образом, главный тренер лондонской команды Арсен Венгер впервые одержал победу в матче чемпионата Англии над наставником Жозе Моуринью. Сегодняшняя встреча стала 13-й между командами Венгера и Моуринью в АПЛ. В предыдущих 12 встречах команда Моуринью побеждала в пяти случаях, а ещё семь игр завершались ничьей.
«Манчестер Юнайтед» (65 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал» (63) находится на шестой строчке.
|7.05.2017 18:00
|основной раунд: 36-й тур
|Emirates Stadium
|Арсенал
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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